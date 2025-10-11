◇国際親善試合 日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）

日本代表ＭＦ堂安律が、２―２の引き分けに終わったパラグアイ戦を振り返り、個人、チームとして反省点を挙げた。右シャドーで先発したが、持ち味の左足を振り抜くシーンはなく、後半３３分に交代。チームはＦＷ小川航基のミドルシュート、さらに後半アディショナルタイムにＦＷ上田綺世のゴールで２得点は挙げたが、勝ちきることはできず。堂安は「日本代表が分析されてきている中で、組織的に守備をされてしまうと、どうしても停滞する試合が最近続いている。そこを打開できなかった悔しさが自分に対してある」と話した。

堂安が訴えたのは、組織的な攻撃にいい意味でとらわれすぎない、自由な発想の攻撃の必要性だ。「もっと自由にできる選手が数人いてもいいんじゃないか、というのはある。ワクワクするプレーは、見ていても楽しいと思ってもらえる。そういう楽しいプレーが、少し欠けている」と分析した。

現在はシャドーとウィングバックの関係性などを生かしたサイド攻略など、チーム戦術が浸透してきた部分もある。その上で「チームの戦術は（監督、コーチが）提示してくれているし、その中でも個の打開が必要。それはスタッフが提示するものじゃない。選手がひらめきを出すプレー。ブラジルなんかはまさにそうですよね。だからゴール前で違いを作れる。今は、いろんな戦術を落とし込んでくれているので、ちょっと頭でっかちになっちゃっている部分があるのかなと。もっと自由にやらないとな、と思いながらやっていた。ルールがある中で、そこはバランスなんですけど、変化を加えられたら」と自戒を込めて話した堂安。戦術の“枠”を超えるプレーを、誰より身に求めていた。