

巨人の新ファーム球場「ジャイアンツタウン スタジアム」

【画像】野球ファンが感激…「東京ジャイアンツタウン」はこんな感じ

読売新聞東京本社、読売巨人軍、よみうりランドの3社によって開発プロジェクトが進められている「東京ジャイアンツタウン」。約2年後の完成を目指しているが、今年3月1日、先陣を切って巨人の新ファーム球場「ジャイアンツタウン スタジアム」がオープン。ここまで多くのファンが来場し、にぎわいを見せている。

後編では、同プロジェクトを推進する梅崎隆明氏（読売新聞東京本社／取締役・東京ジャイアンツタウン担当・不動産担当補佐）に、東京ジャイアンツタウンが目指す地域の人々との関わり方、今後の展望などについて聞いた。

新しいファームの在り方が模索されている時代

東京ジャイアンツタウンの中核施設である『ジャイアンツタウン スタジアム』は、新しいファーム球場の在り方として一つのモデルになっていきそうだ。

「そうなるとありがたいですね。ただ、選手には東京ドームで活躍してもらわないといけないので、居心地が良くてずっといてもらっても困るんですけど……（笑）。今のジャイアンツ球場の隣に室内練習場があるのですが、そこもかなり立派な施設になっていると思いますしね。

ジャイアンツОBの松井秀喜さんが若い頃に素振りをしていたというジャイアンツ寮の畳、通称「松井畳」を展示しているんです。たくさん素振りをした証しとして畳が擦り切れているのですが、そういうのってやっぱりファンの方は見たいじゃないですか。選手にとっても刺激になると思いますしね。ほかにも多摩川グラウンドでの練習後に選手たちがおでんをほおばった『グランド小池商店』の再現など貴重な展示があります。試合がない日にスタジアムツアーを実施し、大変好評です」（梅崎氏）





他球団のスタッフが球場へ視察に来るケースも多いという。

「いろいろ参考にしていただいたり、『この部分は面白い』と言っていただいたりしています。そもそも、これまではスタンドがあるファーム球場というのは少なかったんです。ほとんどのファーム球場は選手の鍛錬の場、トレーニングの場という位置づけだったのですが、このスタジアムはファンサービスや地域交流の拠点といった位置づけで、新しいファームの在り方が模索されている時代なのかなと。その潮流をジャイアンツタウンスタジアムが後押ししているとすれば、大変うれしいことです」（梅崎氏）

長いコロナ禍があり、スポーツやライブなどのエンターテインメントが見直され、NPBファームリーグ（イースタン・リーグ、ウエスタン・リーグ）には、2024年から「オイシックス新潟アルビレックスBC」「くふうハヤテベンチャーズ静岡」といった球団が新規参入。時代のうねりの中、東京ジャイアンツタウンは良いタイミングで出てきた施設ともいえる。

スポーツに親しめる環境を提供

「『TOKYO UNITE』（東京をホームタウンとする15のスポーツチーム・団体が協力し、新たな価値を生み出すプロジェクト）やJリーグのサッカーチーム『東京ヴェルディ』など同じエリアにあるスポーツプロジェクトやスポーツチームとタッグを組み、子供向けのマルチスポーツ体験を継続してやっていきたいです。野球やサッカーだけではなく、子供がかけっこをしたり、キャッチボールをしたり、いろいろなことに挑戦する中で、自分が面白いと思うスポーツを見つけてくれれば理想的かなと。

東京ジャイアンツタウンを体験した子供が、ジャイアンツで将来活躍する選手になってくれたりすれば素敵なことですよね。しかし、スタンスとしては、エリートのアスリートを養成するというよりも、スポーツに親しめる環境を提供していきたいですし、そういうこともまちづくりの一環だと考えています。

具体的には、未就学児から小学校の低学年、中学年くらいまでの子供たちに、プロの選手やコーチからスポーツの手ほどきをしてもらう。走り方やボールの投げ方など、やっぱり子供たちってプロの選手に言われたことがきっかけになって、スポーツへの興味がかき立てられたりしますよね。そういう環境を作れれば」（梅崎氏）









地域の方々の人生に寄り添い続けたい

まちづくりの一環として、近隣の学校などと協力した活動も視野に入れているという東京ジャイアンツタウン。具体的な活動イメージを描きつつ、その際に留意すべき点も挙げている。

「気をつけているのは、にぎわいを創り出すことが、地域にとっては必ずしも歓迎すべきことではない場合もあるということです。騒音や渋滞などの問題も出てきますしね。地域の方々に受け入れていただくためには、『自分たちの街には、東京ジャイアンツタウンがあるんだよ』と誇りに思っていただけるようにならなければいけません。そのための取り組みとして、例えば稲城市内の小学校の運動会や課外活動でグラウンドを使ってもらったり、ジャイアンツアカデミーのコーチが野球をやっている児童たちの指導をしたり……そういった活動は少しずつ始めています。

スポーツだけではありません。例えば、幼稚園、保育園のお散歩に球場を利用してもらったり、芝生で走り回ってもらったり。あと、現在も行っているのですが、小学生に描いてもらった絵をコンコースに飾ったりもしています。ダンスなどパフォーマンスを披露する場にもできますし、いろいろな目的で利用していただければいいなと考えています。

幼い頃から東京ジャイアンツタウンに馴染んで、大人になって家庭を持ったり、仕事を辞めてリタイアした時なども利用してもらったり……。地域の方々の人生に寄り添い続けることが理想です」（梅崎氏）









世代を超えた知恵を結集、若手のアイデアを生かす

読売グループ各社のリソースを結集したプロジェクトには、実務を回してきた若手のアイデアが存分に生かされているという。

「読売新聞東京本社、読売巨人軍、よみうりランドの3社が向き合って話し合いを続けています。その中で、実際にエンターテインメントやスポーツといった興行に関わり、実務を回してきた若手たちのアイデアは非常に得難いものがあるんです。彼らが現場の第一線で取り組んでいることが我々にとってもすごく刺激になっています。

抽象的なコンセプトだけではダメで、それをどう施策に落とし込んでいくのか。地域の方々にはどうすれば受け入れてもらえるのか。野球ファンにどう広げていくのかといった課題を解決するためには、世代を超えた知恵を集めなければいけませんし、これまで多くのディスカッション、ブレストを重ねてきたことが効果のある施策につながっているのかもしれません。

東京ジャイアンツタウンという場所をグループ各社がどう “自分事”にしていくか。読売新聞だけのものでもない、ジャイアンツだけのものでもない、よみうりランドだけのものでもありません。各社が協力してどう価値を高めていくかということに集中し、目標を共有しているからこそ知恵が生まれるんだと思います。自分たちはできないけど、ジャイアンツだったらこういうことができるんじゃないか。よみうりランドだったらああいうことができるんじゃないか。そういったことを皆が常に意識しています」（梅崎氏）

協力各社と議論を重ねる日々

東京ジャイアンツタウンの完成は2027年中の予定。水族館や飲食施設などが出揃うまでに約2年の期間がある。

「ここからの2年はトライ＆エラーの期間だと思っています。現在は広大な敷地に球場が1つポツンと建っているだけで、そこにドムドムフードサービスと読売グループの共同事業でハンバーガーショップを作ったほか、ラーメンなどのポップアップショップが営業していますが、それくらいです。

水族館がオープンすれば、水族館目当てでまずは行ってみようという方がたくさんいらっしゃると思うので、そこで違うフェーズに入っていけると思いますが、それまでにエリアとしての価値を高めるトライを続けていきます。まずは球場の居心地の良さを体感してもらいたいですし、水族館や飲食施設がオープンしたらもっと頻繁に行きたくなる場所になれればいいなと考えています。

飲食施設に関しても議論を重ねているのですが、例えばすごくオシャレなテイクアウト用の箱なんかを作れば、来場された方々がそれを持ってピクニックみたいな感覚で芝生席へ行ってもらえるんじゃないかとか……いろいろとアイデアが出ています」（梅崎氏）

さまざまな企業との協力が欠かせないプロジェクトであるが、協力してくれる各社がどこまで深く関わってくれるかが大切になるという。

「よみうりランドがドムドムフードサービスと縁があり協業を進めているのですが、イースタン・リーグや高校野球などアマチュア野球の試合がある時はある程度の売上が見込める一方で、試合がない時期はどうするのかといった問題が出てきますよね。東京ジャイアンツタウンとすれば、1年を通じてにぎわいを創り出すため、通年で営業をしてほしいわけです。

なので、そういった部分でドムドムフードサービスと向き合って、お互いに試行錯誤したり、オリジナルメニューのアイデアを出し合ったりしています。東京ジャイアンツタウンのまちづくりをサポートしていただいている共立メンテナンスとも、互いにさまざまな意見を出し合っていて、プロジェクトに深く関わってくれています。前のめりに取り組んでいただけることによって生まれるアイデアや施策などがさまざまな世代をカバーし、多くの人に親しんでもらえるまちづくりにつながっていくと思うんです」（梅崎氏）





地域の方々のライフステージに寄り添うことを理想とし、読売グループと協力各社が推進する壮大なまちづくりのプロジェクト。完成へ向けた今後の取り組みに注目だ。

（画像はすべて読売巨人軍、よみうりランドによる提供）

（浜田 哲男 ： スポーツライター）