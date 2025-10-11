80代夫婦のお惣菜店、コロッケ120円→夕方は4個300円 くじ引きで3個プレゼント サービスに困惑「感情が分からへん」
きょう11日放送のテレビ大阪『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』（後7：54〜）は、「結婚年数の長い 二人三脚グルメランキング」を届ける。
【番組カット】サンドウィッチが名物！子どもにやさしい高槻市の純喫茶
今まで誰も調べた事のないテーマで大阪府43市町村を徹底リサーチし番組オリジナルのランキングを作成。住んでいる人も気づかないような、大阪の魅力を再発見できるバラエティー。
今回は、長年連れ添った夫婦が営む飲食店を、結婚年数でランキング。仕事もプライベートもずっと一緒、抜群のコンビネーションで生み出される、愛情たっぷりの絶品グルメが続々登場する。
大阪市住之江区の創業47年「お好み焼き えいちゃん」や高槻市の創業54年の「喫茶セブン」、堺市の創業55年の「鳴門寿し」、枚方市の創業55年「大衆食堂 まんぷく」など地元で愛され続ける店が登場する。
東大阪市の「洋風総菜 アバ」は87歳と83歳の夫婦が、週1回の定休日以外、毎日元気に店に立ち続けている。一番人気は、妻が揚げるビーフコロッケ。電話注文で1割引き、500円ごとに引けるくじ引きでは当たりが出るとコロッケ3個プレゼントという特典が。
さらに、夕方4時30分以降は1個120円のコロッケが4個で300円になるという太っ腹なサービスも。そのサービス精神に、スタジオの藤井隆は思わず涙しながら「感情が分からへん」とこぼす。
