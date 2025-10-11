万博「くら寿司」来店者30万人突破 食事券「30万円分」進呈の様子が公開
大阪・関西万博の閉幕を前に、会場内の「くら寿司 大阪・関西万博店」が8日、累計来店者数30万人を突破した。
【写真】くら寿司 大阪・関西万博店 累計来店30万人突破の様子
同店は、くら寿司史上最多となる338席と、最長約135メートルの回転ベルトを備え、万博に参加する70ヶ国の代表的な料理を再現した特別メニューなどが大人気。サステナブルな設備や、低利用魚を活用したサステナブルメニューなどにも注力。予約殺到となり、5月からはテイクアウトのお持ち帰りセットも提供している。
記念すべき30万人目の来店は、兵庫県太子町からの家族。くら寿司の食事券30万円分が進呈された。
くら寿司は「『回転ベルトは、世界を一つに。』をコンセプトとした当店舗では、世界中から訪れるお客様に笑顔あふれる楽しい食体験をお届けしてまいりましたが、万博の終幕を目前に控え、この度の累計来店者数30万人突破を機に、改めて、多くのお客様にお支えいただいたことに感謝申し上げます」とし、「今後も、様々な取り組みを通して、日本発祥の回転寿司という食文化をより多くの方々にお届けしてまいります」とコメントした。
【写真】くら寿司 大阪・関西万博店 累計来店30万人突破の様子
同店は、くら寿司史上最多となる338席と、最長約135メートルの回転ベルトを備え、万博に参加する70ヶ国の代表的な料理を再現した特別メニューなどが大人気。サステナブルな設備や、低利用魚を活用したサステナブルメニューなどにも注力。予約殺到となり、5月からはテイクアウトのお持ち帰りセットも提供している。
くら寿司は「『回転ベルトは、世界を一つに。』をコンセプトとした当店舗では、世界中から訪れるお客様に笑顔あふれる楽しい食体験をお届けしてまいりましたが、万博の終幕を目前に控え、この度の累計来店者数30万人突破を機に、改めて、多くのお客様にお支えいただいたことに感謝申し上げます」とし、「今後も、様々な取り組みを通して、日本発祥の回転寿司という食文化をより多くの方々にお届けしてまいります」とコメントした。