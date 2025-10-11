アンゴラ村長、「想像と違うって言われる」本名を明かす
お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長（31）が、『何か“オモシロいコト”ないの？』（フジテレビ系／毎週木曜 深0：15）に出演。本名をクイズ形式で明かした。
【写真】ラブラブだった…にゃんこスターの添い寝ショット
「あの芸能人の本名は何？」企画で、MCの菊池風磨とシソンヌ・長谷川忍、山田杏奈が、5択から本人への“イメージ”だけで正解を選ぶことになった。5択は稲葉里紗、田中和恵、佐藤歩実、安藤洋子、村田陽菜だった。
アンゴラは縄跳びをしながら登場。菊池は「人生で見た縄跳びで一番面白かった」と絶賛。長谷川は「里紗とか陽菜は“ぽい”のよね」などと予想した。
長谷川から「ちなみに芸人仲間で知っている人はいる？」と聞かれ、「ほぼいないと思います」と説明。「本名でLINEやってて、長谷川さんともLINEしたことあったんで、ちょっとわかってくれるかなと思ったんですけど…」と残念な様子。長谷川は「相当前じゃない？俺でも書き換えちゃった気がするな」「安藤だった気もしてきた！」など困惑。菊池は「村田じゃないと思うよ」など予想。なお、本名を知られたときに「ぽいね」と言われるか聞かれ「想像と違うって言われる」と答えた。
白熱した予想が繰り広げられる中、最後に「みなさん、こんにちは。私の本名は、佐藤歩実（さとう・あゆみ）です」と公表した。
