8日に「らう゛♡戦セーション」で、ついにメジャーデビューしたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE:STRAT 新たなステージへ」第2回のテーマは「メジャーデビュー記念として自分にご褒美をあげるなら何にしますか」に決定！ メジャーデビューで日々忙しい自分に何をあげたいのか、メンバーに語ってもらいます。

こんにちは♪ いぎなり東北産の律月ひかるです。いぎなり東北産は最近、メジャーファーストシングルをリリースして、無事メジャーデビューできました☆ おめでとうー☆ 『らう゛♡戦セーション』のミュージックビデオも公開されました。商店街で撮影したのですが、撮影の時、カラフルな戦隊ヒーローが商店街に降臨してる感じが不思議でおもしろかったです。あと、この日は真夏で猛暑だったので、人生で一番ぐらい陽の光を浴びながら、朝から晩まで頑張りました。スタッフさんの数が多かったり、フルーツがむいてあったりして、メジャーデビューを感じました。ミュージックビデオ、ぜひたくさんみてね♪

今回のテーマは「メジャーデビュー記念として自分にご褒美をあげるなら何にしますか」とのことです。えー、何にしよう♪ ずっと行ってみたかったカフェがあるので、ご褒美として今度そこに行きたいです♪ たまにアフタヌーンティーをしたり、パフェを食べたりするのが自分にとっての楽しみです。

あとは珍しく体がバキバキなので、マッサージにも行きたいです。普段は筋肉痛がお昼寝で治るわたあめボディのはずなのですが、今はバキバキのわたあめです。マッサージを受ける時、押す力が強くて痛いと思っていても痛いと言えないことがあり、マッサージの力が強い時はアザができてしまうこともあるため、優しいマッサージのところを探したいです。はやく元通りのふわふわわたあめボディに戻れますように…祈り☆ こうやって時々自分にご褒美をあげながら、これからも楽しく頑張っていきたいです。あとはもちろん、みんなに会えることもご褒美です♪ いつも優しくしてくれてありがとうございます♪【律月ひかる】

◆律月ひかる 2001年（平13）7月31日生まれ、24歳の秋田県産。無類のかわいいもの好き。愛称は「ひかるん」。メンバーカラ−は白。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の8月9日にavex traxからメジャーデビュー。8日、メジャー1stシングル「らう゛♡戦セーション」をリリース。