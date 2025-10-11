歌手松山千春（69）が10日、埼玉・サンシティ越谷市民ホールで「松山千春コンサート・ツアー2025秋」をスタートした。「長い夜」「大空と大地の中で」「銀の雨」「時のいたずら」など17曲を熱唱した。12月24日の北海道・札幌文化芸術劇場まで全国20都市で公演。東京は12月12日の東京国際フォーラム。

開演10分前から“千春コール”が響き渡る中、オープニングは「I LOVE YOU」。同会場は、昨秋のツアーで、初日に予定していたが狭心症の悪化による冠動脈バイパス手術を受けたことから中止していた。「6年ぶりにやってまいりました。今日は1年前のリベンジのつもりで頑張って歌いたい」と話した。

デビュー当時の「銀の雨」「時のいたずら」を歌って「あの頃は、髪の毛もふさふさしていていた。私には娘が1人いるんだけど、娘は私に髪があったことを知らないんだよ。ずっと『お父さん、タコさん』なんて言うんだよな」と笑った。

そして「さっき、テレビに高市自民党総裁が映っていたけど…。みんな今日はコンサートに来て、知らない人もいるかもしれないけど、公明党が政権から離脱してな、自公政権ではなくなった。これは大変なことなんですよ。次は誰が総理になるのかって話になってしまった。日本の政治が、とんでもない方向に変わってしまう可能性も十分にある」と政治の話題に。

「なんせ、自民党と公明党で半数を割っていたのに、それが公明党が離れたことで、自民党としてはますます政権を取れなくなってしまう。逆に野党。立憲、国民、維新、それに公明が乗っかったら野党の政権ができてしまうわけだけどな。ま、とは言っても立憲と公明が一緒になれるかっていうと、それもどうだろうかな。今までの経緯からしたら、そうは簡単になれないとは思うけど、ただ、政治家はわからんからな。俺は、うちの鈴木宗男を見てきたからだけど、本当に何があるか分からない」と、故郷・北海道足寄町の先輩で自民党参院比例区選出議員の名前を挙げて話した。

そして「正直、こんなとんでもない時に『銀の雨』なんて歌っている場合じゃないですよ」と苦笑いした。