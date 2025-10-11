

自民党の新総裁に就任した高市氏。「高市トレード」で市場は大いに盛り上がったが、10日に公明党が連立の離脱を表明。週明け14日以降はどうなるのだろうか（写真：ブルームバーグ）

今週（6〜10日）の日経平均株価は史上最高値を大幅に更新し、とうとう4万8000円の大台に乗せた。NYダウ工業株30種平均株価も同じく最高値圏だが、4万6000ドル台と、めずらしいことに日経平均を下回っている。もちろん円とドルの単位の違いはあるとはいえ、このところはずっとNYダウが日経平均を上回っていた。「この株価の日米逆転」は、いったいいつ以来のことだろう？

ここまでくると、多くの強気派ストラテジストたちが唱えていた「日経平均5万円」も、そんなに遠い未来ではないように思えてくる。何しろこの水準になると、指数が1日に1％動いても約480円の増減になるのだから。

高市新総裁を文字った「日本版TACO」とは？

何はさておき、株高の理由は10月4日の自民党総裁選挙で高市早苗氏が勝ったことである。「責任ある積極財政」への期待感が相場を押し上げている。財政規律派の「ラスボス」と呼ばれた宮沢洋一氏が、自民党税調会長を退任する、との観測記事までが「買い材料」になった。わが相棒、オバゼキ先生（小幡績・慶應義塾大学大学院教授）の渋い顔が目に浮かぶようだ。霞が関界隈では、早くもこんなふうに言って現下の株高を嘆いているらしい。

「この株高は日本版TACOトレードだ。その心は”Takaichi Always Challenges Officials.”（高市はいつも官僚を目の敵にする）！」

良くも悪くも、市場は「総裁選は小泉進次郎氏が勝つ」と折り込んでいた。特に財務省は、小泉選対の事務局長を同省出身の加藤勝信大臣が引き受けるなど、省を挙げて小泉陣営を支えてきた。

この1年、少数与党の石破政権は予算編成のたびに野党との調整を求められ、財政支出拡大を余儀なくされてきた。ここで高支持率政権を誕生させ、できれば連立工作もアシストして安定政権を誕生させたい、との思いがあったことは想像にかたくない。

ところが投票で番狂わせが起きた。4日の第1回投票の結果は以下のとおりである。



党員・党友票における高市氏の得票率は何と4割。他の候補者を圧倒する高さであった。これがいかにすごいことなのかは、少々補足説明する必要があるだろう。

昨年の総裁選における党員・党友票は、高市さんが20万3802票（29.3％）でトップ、石破茂氏が僅差の2位で20万2558票（29.1％）だった。高市さんは、1年でここから5万票近く増やしたことになる。しかも党員投票への参加者は、昨年から7万人も減っている。つまり高市票はとても「熱い支持」だったのだ。

昨年の総裁選、決選投票で高市氏が逆転負けしたことへの同情票、さらにこの1年、無役に徹して地方行脚を行ったことによる上積み効果、さらに「岩盤保守層」には、「このままでは党内で自分たちの声が埋没する！」という危機感もあったことだろう。何しろ7月の参院選では、多くの保守票が参政党などに流れたと見られている。保守票は中道穏健票よりも熱かったのである。

こうなると、議員さんたちも動揺する。この保守層の支持を失ったら、自分たちは次の選挙で負けてしまうかもしれない。かくして決選投票においては、国会議員票においても高市票が小泉票を上回ることとなる。以下の通り高市氏の完勝であった。

候補者 国会議員票 都道府県票 合計

高市早苗 149 36 185

小泉進次郎 145 11 156

サプライズはあったが「楕円の理論」は健在だった総裁選

筆者は前回の拙稿で、「自民党総裁選は前回も前々回も、党員票で1位になった候補者が決選投票で敗れている。（中略）3回続けて同じことが起きたら、さすがに『どうなってるんだ？』との声があがるだろう」と心配していたのだが、どうやら杞憂に終わったようだ。自民党総裁選という「出し物」は、今後も同様なスタイルで続けられることだろう。

自由民主党は、来月15日にはなんと結党70周年を迎える。1955年に2つの保守政党が合流して誕生したのだが、ひとつは吉田茂や池田勇人、佐藤栄作らを擁する自由党、もう一方は鳩山一郎や岸信介が率いる日本民主党。前者は経済重視、軽武装を良しとするハト派で、後者は安全保障重視、自主憲法制定を求めるタカ派であった。

この2つの源流が相互に競い合い、片方が行き詰まると相手側にバトンタッチする、自民党はそうやって長期政権を維持してきた。かつて大平正芳首相はこれを「楕円の理論」と呼び、自民党は楕円のように2つの焦点を持つから強いのだと喝破したものだ。今回も岸田文雄、石破茂という「左」の政権が2代続いたから、そろそろ「右」に戻そうかというバランス感覚が働いたことになる。今回の選挙結果は確かに「サプライズ」ではあったが、見方を換えればいかにも自民党らしい柔軟な決定だったと言えるだろう。

投機筋の中には「小泉進次郎次期総裁」を想定し、株ショートのポジションをとっていたところが少なくなかったようだ。慌てて巻き戻しとなったので、週明け月曜日には株価は大幅高となった。「高市銘柄」と呼ばれる防衛、半導体、不動産、原子力などがわかりやすく買われた。そして為替は円安に振れた。これもわかりやすい動きだが、対ユーロでは一時1ユーロ＝177円台という史上最安値をつけている。「高市首相誕生なら、日銀の利上げは後ずれする」という読み筋からであろう。

問題はこの「高市トレード」（日本版「TACOトレード」と言うべきか？）の賞味期限である。筆者はあまり楽観できないと思っている。理由は以下の3点だ。

「TACOトレード」が楽観できない3つの理由とは？

まず、日経平均は9月だけで約5％も上昇している。これは政治情勢とは無関係に、企業収益の改善やガバナンスの向上を期待する買いだった。そこへ「高市新総裁誕生」により、今度は積極財政や成長戦略という期待が上乗せされたが、実体経済が変わるのはかなり先のことになる。期待だけで上値が続くことは考えにくい。

2番目に、1年前とは大きく状況が変わっている。昨年の自民党総裁選が行われたときには長期金利は1％未満、為替も1ドル＝140円台前半だった。あの時点で、1年後の長期金利が、今のような1.6％台に上昇すると予想していた人はほとんどいなかったはずである。ここから先の「アベノミクス2.0」はリスクが高いのではないか。「株高、円安、債券安」の流れがいつまでも続くことは想定しにくい。

下手をすれば財政悪化懸念から、日本版「トラス・モーメント」の可能性だってある。2022年9月、英国で3人目の女性首相に就任したリズ・トラス氏は、就任早々、性急な減税策を打ち出した。ところが英国債と通貨ポンドの暴落を招いてしまい、わずか2カ月足らずで首相の座を降りることとなった。口さがない英大衆紙は、「トラスとレタス、賞味期限ではレタスの勝ち！」などと報じたものだ。

どうせなら高市氏は、ちょうど同じ時期にイタリア初の女性首相に就任したジョルジャ・メローニさんのような長期政権を目指すべきであろう。こちらは過激な主張は「言うだけ」にとどめて、現実的な政策を採りつつ、今ではアメリカのドナルド・トランプ大統領ともEUとも好関係を維持している。目指すべきはトラスよりも「アジアのメローニ」であろう。

3点目の理由は、自民党が少数与党であるために「新総裁必ずしも新総理ならず」という厳しい現実に直面していることだ。すでに公明党との連立工作の不調により、本来、10月15日に予定されていた臨時国会の召集は10月21日に延期される見込みである。この間、総理大臣は石破茂氏のままの状態が続く。

高市氏が｢総理になれない総裁｣になってしまう可能性も

自民党総裁選の後に、「総総分離」（総理大臣と自民党総裁が別人である状態）が起きるのは毎度のことである。ただし過去最長は1991年、海部俊樹首相から宮澤喜一首相に代わったときの9日間である。今回はそれを大幅に上回ることになりそうだ。仮に10月21日にすんなり首班指名が決まったとしても、17日間の「総総分離」となる。

臨時国会の召集がさらに後ろにずれ込むと、10月26日からのASEAN関連会議（マレーシア）、10月31日からのAPEC首脳会議（韓国・慶州で開催）に新首相の出席が間に合うのか、という問題も生じかねない。いや、それ以上に、10月27日からはあのトランプ大統領が訪日する予定なのだ。

アメリカ市場でも株高は続いている。景気後退に入る前に利下げが始まった、ということでこちらは金融相場の様相を呈している。先日、著名なFedウォッチャーである鈴木敏之氏に教えてもらったのだが、最近のアメリカでは「TACOトレード」に対し、”Trump Always Chickens Out.”「トランプはいつも最後は腰砕けになる」という本来の意味ではなく、”Take Actions Complete Operations”「（トランプ流はハチャメチャに見えるけど）、ちゃんと成果を上げているじゃないか」というポジティブな評価が生じつつあるのだそうだ。

さて、日米2つのTACOトレードはいったいどこまで続くのか。個人的には、だんだん「高い位置」が怖く感じられるようになってきた昨今である……、と、ここで脱稿したのだが、10日の夕方になって「公明党の斉藤鉄夫代表が、自民党の高市総裁に連立離脱の方針を伝えた」の報が飛び込んできた。これは一大事。ひょっとすると高市氏は、「総理になれない総裁」になってしまうかもしれない。

机上の計算で恐縮だが、衆議院の議席数は立憲民主党（148）と日本維新の会（35）と公明党（24）と国民民主党（27）を合わせると、234になって過半数（233）を超えてしまうのだ。もし4党の議員が一斉に「玉木」と書けば、玉木雄一郎首相が誕生することになる。

10日の日経平均は、4万8000円ギリギリで踏みとどまったが、この週末の動き次第で来週（14日以降）は大いに荒れそうだ（本編はここで終了です。次ページは競馬好きの筆者が週末のレースを予想するコーナーです。あらかじめご了承ください）。

ここから先はおなじみの競馬コーナーだ。

12日の日曜日は「アイルランドトロフィー（G2）」というから、はて、そんなレースがあったかいなと思ったが、何のことはない、去年までの東京競馬場での「府中牝馬ステークス（G2）」が名前を変えて春のレースへと移動し、芝1800mという同じ条件で第1回レースを始めるのだそうだ。これまでと同様、エリザベス女王杯の前哨戦という位置づけである。となれば、過去の府中牝馬ステークスのデータがそのまま参考になるだろう。

第1回 アイルランドトロフィーの勝ち馬は？

夏の新潟競馬場で行われた関屋記念（G3）からの臨戦組の戦績がいいようだ。今年1着だったカナテープは、「キング姉さん」騎乗による「プラスアルファ」があったと考えて、ここは2着だったボンドガールから狙ってみよう。

同馬はすでに4歳馬なのに「勝利は新馬戦のみ」で、ここまでG2とG3では実に2着6回、3着1回、5着1回という極度のシルバーコレクターである。ちなみにG1レースは、「NHK参る」と「ヴィクトリア魔居る」という、当てるのがやたら難解な2つの1600mのG1に参戦していずれも惨敗。どちらも癖のあるレースなので、これらは無視してしまうことにしよう。

5日の京都大賞典（G2）では、ディープモンスターが7歳にして初の重賞を制し、その前の週のスプリンターズステークス（G1）では、三浦皇成騎手がデビュー18年目で初G1勝利を得た。この流れが続いていると考えて、日曜日はボンドガールを頭に狙ってみよう。

ちなみに「元祖・府中牝馬ステークス」は、今年は6月22日に行われてセキトバイーストが重賞初制覇を成し遂げている。こちらを2番手に考えよう。後は武豊騎手が「テン乗り」するアドマイヤマツリ、連勝中のアンゴラブラック、そしてそろそろ一発があるかもしれないライラックまでを押さえる。

かんべえ（吉崎 達彦） ： 双日総合研究所チーフエコノミスト