メンタルが弱い人は「他人の言葉を自分の評価にしてしまう」。じゃあ、メンタルが強い人はどうするのか。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。

思い込みに縛られる人々の共通点

「自分には無理だ」「こうあるべきだ」といった思い込みは、私たちの可能性を大きく制限します。

特に変化の激しい現代では、古い思い込みにとらわれていると新しい機会を逃してしまいます。

本記事では、思い込みに縛られてメンタルがやられる人々の共通点を整理し、その対処法を考えます。

過去の経験に依存する

思い込みに縛られる人は、過去の経験を過度に一般化する傾向があります。

たとえば、「学生時代に数学が苦手だったから、数字には向いていない」と決めつけるケースです。

しかし、環境や方法を変えれば、同じ課題でも克服できる可能性は十分にあります。

過去の失敗を絶対視することが、成長を妨げてしまうのです。

他人の評価を内面化する

「君には向いていない」「これは無理だ」といった、他人の言葉をそのまま自分の評価にしてしまう、メンタルの弱い人も少なくありません。

他人の基準を内面化すると、本来持っている力を試す前に諦めてしまいます。

他人の声は参考にすべき情報のひとつにすぎず、絶対的な判断基準ではありません。

正解幻想に囚われる

思い込みに縛られるメンタルの弱い人は、「唯一の正解がある」と信じがちです。

そのため、自分の行動が正解かどうかを過度に気にし、挑戦を避けてしまいます。

しかし現実には、正解のない問いに向き合うことが多く、複数の解が共存するのが社会です。

正解を求めすぎる姿勢が、自らの選択肢を狭めてしまうのです。

思い込みに縛られる人の共通点は、過去の経験への依存、他人の評価の内面化、そして正解幻想への固執です。

これらを手放し、自分の可能性を柔軟に捉えることができれば、強いメンタルで生きる新しい道が開けます。

思い込みを忘れ、余白をつくり、小さな挑戦を積み重ねる。

その姿勢こそ「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、思い込みに縛られず、ゆるストイックに生きましょう。

