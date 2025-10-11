◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム-オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

いよいよ11日から開幕する2025年のクライマックスシリーズ。10日に行われたパ・リーグの前日記者会見では、日本ハムから新庄剛志監督と清宮幸太郎選手、オリックスから岸田護監督と若月健矢選手が出席しました。

この会見の中で、新庄監督は若月選手の打撃について言及。若月選手は今季キャリアハイとなる100安打・31打点を記録し、本塁打もキャリアハイに並ぶ6HRを放ちました。新庄監督は「オールスターの時に若月くんとしゃべったんですけど、本当にバッティングがよくなって」と語り、警戒するバッターとして「若月くんの前にランナーをためない。あとは西野(真弘)くん。あと怖いのが太田くん」と挙げました。

これには若月選手も「新庄監督からはタイミングの取り方を教えていただき、そこからバッティングの調子がよくなりまして。ファイターズ戦でもたくさん打たせていただいて、本当にありがとうございました」と返答。

新庄監督はすぐさま「いやいや！タイミングの取り方がすごくいいから、若い子たちにタイミングの取り方を教えてあげてくれっていうことを言わせてもらいました」と訂正し、若月選手も「それを含めて自信になりました」と語りました。

パ・リーグのファーストステージは、シーズンを2位で終えた日本ハムの本拠地で行われ、3位オリックスと対戦。先に2勝したチームが15日から始まるファイナルステージに進出します。ここでは1勝のアドバンテージを持った1位ソフトバンクと対戦。先に4勝をあげたチームが日本シリーズに進出します。