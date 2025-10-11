100年以上前に「積極思考」を提唱し、一流経営者や有名アスリートが傾倒しているとして再注目の思想家・中村天風。女性のタレントや作家にも、その教えにハマっている人が増えているよう。10年にわたって中村天風にまつわる書籍の編集や執筆を担当し、このたび新刊『中村天風 人生の「主人公」になる教え』を上梓した堀田孝之さんに、再ブームの理由を聞きました。

【画像】人生が好転する!? 今すぐできる「心を積極的にする」簡単メソッド5つ

意外な人がハマっている「中村天風の教え」

中村天風は「自分の力ではどうしようもない運命などほとんどない」という考えのもと、心を「道具」としてとらえて、自分を思いどおりにコントロールして前向きにするという「積極思考」を提唱した明治生まれの思想家です。一流の経営者やアスリートに支持されたことから、「目標達成のためのスキル」や「成功哲学」として注目されてきました。

それが近年、女性タレントが中村天風の本を読んで、「焦ったり悩んだりすることをやめた」「ネガティブな思考から距離を置く」と語ったり、女性の作家が「中村天風好き」を表明するなど、女性たちの間にじわじわブームが広がっているんです。

そんな中村天風自身は生前、苦難の人生を送っています。30歳のとき、当時「不治の病」といわれた肺結核にかかってしまいます。どんな治療をしても治らず、死を覚悟した彼は、ヨガの聖者と運命的な出会いをします。そして、ヒマラヤ山中でヨガの修行に専念するなかで、「心を積極的にする」ことが人生を変えるのだと悟りました。その後、彼はついに病を克服。帰国後、その思想を体系化し、92歳で逝去するまで普及活動に尽力しました。

ちなみに、来年後期のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』のヒロインのモデルである小説家の宇野千代さんも、中村天風の熱心な支持者として有名です。彼女が何十年にもわたって1行も書けない大スランプに陥ったとき、中村天風の教えが逆境を乗り越える手本となり、「蘇生したように書き始めた」と著書に書き記しているほどです。

「自分らしい人生を大切にしたい」と願う女性から熱い支持が

中村天風が現代女性に注目されているのは、男性優位時代がいよいよ終わりを告げたからではないでしょうか。女性と男性が対等に働くことが当たり前になり、生き方の選択肢も圧倒的に広がりました。仕事をするのもしないのも、結婚するのもしないのも、子どもを産むのも産まないのも「私の自由」。他人に振り回されず、自分がやりたいことをやる。自分の生きたいように生きる。そんな「自分らしい人生」を何より大切にしている女性が増えていますよね。

一方で、世間は混沌として、複雑さを増しています。どんなに「自分らしく生きよう」と思っても、人と比較して落ち込んだり、人の顔色をうかがって無理してしまう場面も少なくありません。情報におどらされて自分を見失ってしまう人や、頑張りすぎてメンタルトラブルを起こす人も増えています。

女性が強く生きていかなければならない現代は、ますます「心の拠りどころ」が必要です。だからこそ、シンプルで説得力のある中村天風の教えが、改めて見直されているのだと感じます。

いますぐ「心を積極的にする」5つの実践メソッド

中村天風の教えの主軸は、「心を積極的にすれば、どんな壁も乗り越えられて、人生は好転していく」というメッセージです。積極的といっても、「誰かに勝とう」とか「とにかく行動しよう」ということではありません。「明るく・元気に・朗らかに」生きるということ。自分だけでなく、周囲も幸せにする究極のポジティブ思考です。

中村天風は「心を積極的にする」実践法を提唱しています。すぐに役立つ代表的な手法を5つ紹介しましょう。

①命令暗示法

夜寝る前、鏡に映る自分になりたい状態を命令する。「あなた、もっと幸せになる！」など。主語は「あなた」「お前」、もしくは自分の名前に。

②断定暗示法

朝起きたら、前夜に命令したことがすでに現実化していると断定する。「私、とても幸せになった！」など。主語は「私」「僕」などの一人称に。

③内省検討

何かに取り組むときは「心が積極的か（楽しめているか）、心が消極的か（イヤイヤやっていないか）」チェックする。消極的と思ったら、2分間目を閉じて、ゆっくり呼吸しながら、自分が楽しいと思う場面をイメージ。

④打ち消し言葉

消極的な発言をしてしまったら、すぐ「打ち消し言葉」を使う。「もう疲れた」→「わけがない」、「死んじゃいたい」→「とは思わない」、「やる気が出ない」→「のは勘違い」など。

⑤クンバハカ法

お尻をキュッと締め、肩の力を抜き、丹田（へその下）に力を込める。若干の時間差はあってもいいが、3つ同時に行うイメージで。

これらは、心と体の両面からアプローチする「積極的に生きる」ための実践法です。中村天風は、そのほかにも心を整える呼吸法や瞑想の方法など、さまざまな実践法を教えてくれます。自分で効果を感じられるものから続けていけば、心はだんだんラクになってくることでしょう。

多様な生き方ができるように見えて、生きづらさもある時代。そんな時代だからこそ「心の拠りどころ」として、中村天風の教えを意識してみてください。誰にも振り回されない、人生の「主人公」として生きるヒントが、きっと見つかるはずです。

イラスト／村山宇希 写真／InfiniteFlow-stock.adobe.com