新型リーフと歩調を合わせたデザイン

日産アリアは、2022年の発売以来初となる大幅改良の一環として、ミニマルな新デザインを採用した。

【画像】日産のフラッグシップEVがマイチェン！ 新デザイン採用【アリアの改良新型と従来型を詳しく見る】 全27枚

従来モデルのフロントフェイシアにあった大型のブラックパネルは廃止され、バックライト付きの日産エンブレムがより強調されるようになった。



日産アリア（改良新型） 日産

角張った形状のデイタイムランニングライトも、3本線のシグネチャーを備えた曲線のものへと変更された。また、フロントエンド左右の吸気口は廃止され、全体的に滑らかな印象へと生まれ変わった。

このデザインにより、来週から予約受付を開始する新型リーフとの親和性を高めている。

日産が公開した改良新型アリアの画像にはリアエンドは写っていないが、リアライトも新デザインとなる可能性がある。

現時点ではメカニカル面や技術面のアップデートについてはほとんど明かされておらず、詳細はジャパンモビリティショー2025（10月31日より一般公開）で発表される予定だ。

ただし、アリアにはV2L（Vehicle-to-Load）機能が追加されることが確認されている。これにより充電ポート経由で外部機器への電力供給が可能となる。

改良新型アリアには、リーフと同様にグーグル製ソフトウェアを搭載した新しいインフォテインメント・システムも採用される。

これらの改良により、航続距離が若干向上する可能性がある。従来モデルは63kWhバッテリー搭載車で最大約400km、大型の87kWh車で最大約530kmの航続距離を実現している（いずれも欧州WLTPサイクル値）。

日産は改良新型アリアを「年度内」に日本で発売すると発表しており、英国や欧州での販売開始は2026年初頭以降となる見込みだ。

価格は従来とほぼ同水準を維持すると予想されている。