歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（32）が10日、自身のインスタグラムを更新。子供の1歳の誕生日を祝福した。

誕生した直後には人差し指に着けていたベビーリングを小指にした写真を投稿。「To my sweet baby, happy birthday 1歳になったね。おめでとう」とし「今回のワンマンライブ『dreamin dreamin』は、我が子が産まれてくるまでに見た“楽しい夢”と“悲しい夢”をテーマに込めました」と説明。

さらに「ママになるというワクワクから一転、毎日がハラハラとドキドキの連続で、感情のジェットコースターのような日々でした。流産を告げられたこと。その日の夜にもライブをしたこと。手術を決めた日に、奇跡的に心臓が動いていたこと。不安を隠しながら、それでもステージに立ち続けたこと。初めての妊娠で、切迫流産・切迫早産となり、毎日が祈りのような時間でした。それでも私の元に無事に生まれてきてくれて、本当に本当にありがとう。大好きだよ」とつづった。

また「何度も不安で眠れない夜を越えて、信じて、祈って、ようやく出会えた小さな命。あの頃の希望と不安、涙と祈りを、『dreamin dreamin』で音にできたらと思っています。会場でお待ちしています」とファンに呼び掛けた。

きゃりーぱみゅぱみゅは23年年3月に俳優の葉山奨之と結婚。24年10月8日に第1子出産を発表した。