元「雨上がり決死隊」のお笑いタレント・蛍原徹（57）が10日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜 0・15）に出演。「めちゃめちゃかわいい」という後輩芸人を明かした。

この日は、小さい声で本音を言い合う企画「大声では言えないけど、小声なら言える会」を実施。ダイアンの津田篤宏が「最近の流れ的にね、後輩が先輩にかみつくというか」などと話した。

蛍原は「僕が言うのもなんやけど、宮迫と粗品みたいな」と、過去に元相方の宮迫博之と舌戦を繰り広げた「霜降り明星」粗品の名を挙げた。さらに「宮迫のあるけど、そこは、よう分からんけど」としながらも、粗品について「俺、個人的には、めちゃめちゃかわいいねん」と明かした。

さらに、「やっぱり、お笑いに関してさ、むちゃくちゃ丁寧じゃない？そういうとこかわいい」と語った。

また粗品には「逆に、めっちゃ相談に乗ってもろたりとか」と言うと、共演者から驚きの声が上がり、「見取り図」の盛山晋太郎が「例えばどんなことを？」と聞くと「競馬のこと」と返答。盛山は「競馬やないか？アイツ当たらんでしょ」とツッコんでいた。