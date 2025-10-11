俳優の當真あみさん（18）が10日、沖縄県の高校で開催された主演映画のイベントに登場し、受験生へエールを送りました。

沖縄県出身の當真さんは、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』（10月17日公開）のサプライズ学校試写会に、共演する齋藤潤さん（18）と、主題歌を担当したORANGE RANGEと出席しました。

映画は、“令和イチ泣ける”と話題の小説が原作で、余命半年と宣告された高校生・桜井萌の恋を描いた物語です。

■アドリブの撮影シーンは出演者同士で考案

イベントで、映画撮影時のエピソードを聞かれた當真さんは「皆さんと同じ高校生、萌、日向、カワケン、フーヤン、麗の5人の撮影の時とか結構、アドリブのシーンが多くて。手をつなぎたいとか相合い傘をしたいっていう話をしているシーンとかは、結構監督に“この話をしてて”だけ言われて。私たちは作戦会議をしながらシーンの撮影をしていました」と、出演者たちで高校生らしい演技を提案したことを明かしました。

■受験を控える高校生へ當真さんから応援メッセージ

質問コーナーでは生徒から當真さんに向けて「これからの受験勉強を応援してほしい」とお願いされると、當真さんは「高校3年生、本当に一番これからの自分の道を決める大事な時期で、すごくプレッシャーだったり、いろいろあると思うんですけど。今の自分の頑張りは絶対裏切らないし、ちゃんといい結果に導いてくれると思うので、自分を信じて頑張ってください」と言葉を贈り、会場は生徒たちの歓声と拍手に包まれました。