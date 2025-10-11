【前後編の後編/前編からの続き】

誰もが虚を突かれた高市早苗氏（64）の自民党総裁選勝利。党員票には強くとも議員票の広がりに欠け、勝利は至難とみられていた。その下馬評を覆したのが、麻生太郎氏（85）の策謀と暗躍。党の解体的出直しというかけ声いずこ。新政権を牛耳る“怪物”の実相とは。

麻生氏はかねて、亡き鈴木善幸元首相の長男で、自身の義弟にあたる鈴木俊一元財務相（72）に派閥を継承させる意向だとされる。高市氏はその麻生氏の望み通り鈴木氏を新幹事長に起用。

さらに麻生派の有村治子元女性活躍担当相（55）を総務会長に据えた。こうして党四役の半分を麻生派が占めた中、決選で高市支持に回った小林鷹之氏（50）は政調会長に、裏金問題でしばらく表舞台から退いていた萩生田光一元政調会長（62）は、旧安倍派の中軸として当初から高市支援に励んでいた功績から幹事長代行に就任した。茂木敏充氏（70）は外相就任が内定している。

来たる首班指名で女性初の首相となることが確実視される高市氏。

「高市政権は麻生氏、萩生田氏、茂木氏が軸として支えることになります。麻生派、旧安倍派、旧茂木派の三派政権というわけです。麻生氏自身もまた、菅氏の後任として党副総裁に返り咲いた。麻生氏が陰から高市氏を操る“第2次麻生内閣”の誕生だと言っていいでしょう」（政治部記者）

麻生氏は先月20日、85歳の誕生日を迎えたばかり。

「引退する考えはまだなく、次の総選挙にも出馬する意向のようです」（同）

老いて権謀術数の秘策を尽くし、ますます権力に固執する。その姿は、もはや“政界の怪物”と呼ぶにふさわしかろう。

「衆参共に自公で過半数を割る高市政権の喫緊の課題の一つは連立交渉です。その交渉役としても麻生氏の存在感は増しています。麻生氏は国民民主党の支持母体である『連合』傘下の4産業別労働組合を取り込み、選挙でその組織力を利用したいとのもくろみを抱いている。岸田政権時代から麻生氏は、当時幹事長だった茂木氏と共に国民民主党との連立を画策してきたことで知られます」（同）

「維新との連立の機運はしぼんだ」

連立交渉相手の本命は、それゆえ国民民主と目されているのだ。高市氏は早速、5日夜に国民の玉木雄一郎代表（56）と都内で極秘会談に及んだ。その後、麻生氏も永田町にある自身の政治団体「素淮（そわい）会」事務所で榛葉（しんば）賀津也幹事長（58）と面会している。

「麻生派の源流は宏池会です。麻生氏には宏池会会長だった大平正芳元首相の地盤を引き継ぐ玉木氏なら、志を同じくする者として共に“大宏池会”をつくれるとの思惑もあるようです。とはいえ、国民民主の支持基盤である連合が自民党との連立には消極的です。また、榛葉幹事長にも警戒感がある。2000年に自公保連立を組んで与党入りしたものの、03年の総選挙で埋没し、自民に吸収合併されたかつての保守党のような道をたどることを危惧しているのです。国民との連立交渉は決して容易ではないでしょう」（前出の記者）

では、日本維新の会との連立はどうか。

「維新の吉村洋文代表（50）が小泉氏と個人的に親しく、小泉政権誕生を視野に連立に前のめりでした。維新は高市氏とのパイプがないといわれますが、遠藤敬（たかし）国対委員長（57）は高市氏と時おり食事する仲。とはいえ麻生氏が国民との連立交渉を優先する中で、維新との連立の機運はしぼんだというのが現状です」（同）

「これまでの派閥政治と何も変わらない」

何につけても影響するのは麻生御大のご意向だ。

政治アナリストの伊藤惇夫氏が言う。

「今回の総裁選のスローガンは“＃変われ自民党”でしたが、これでは“変わらない自民党”です。派閥の解消なんてできておらず、麻生派も旧茂木派も事実上残っている。結局、これまでの派閥政治と何も変わるところはありません」

7日に党四役の選対委員長に就任した古屋圭司氏（72）に聞くと、

「高市さんには覚悟と意志と執念があります。総裁に選ばれた時、彼女は全然笑わなかったでしょう。総理になった、ここからが大変だという意識なのです。総理になるのは単なる手段。目的は、彼女がこれまで主張していた“自民党に背骨を入れる”“日本をもう一度元気にさせる”こと。その具体的な政策を実現していくことにあるんです」

高市氏が立ち向かう政策的課題の数々。しかし、いかに覚悟と意志があれ、政権の背骨はどこまでも“妖怪”その人なのである。

