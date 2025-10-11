タレントのマツコ・デラックス（52）が10日放送のテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」（金曜後8・10）に出演。家に2つあると便利な家電製品を力説した。

マツコは「干物みたいなやつとか、3枚4枚入っていたら大体、冷凍庫に行くんですよ。速攻冷凍庫。マジで冷凍庫買おうか悩んでます。マジで冷蔵庫に付いている冷凍庫は常に戦い。新しいのが来ると、どれかを減らし…そこにツッコむ」と話し、「知り合いが買ったのよ。家に冷蔵庫2個置いてある。凄い便利だってよ。冷凍庫もそうだけど、冷蔵庫も2個あると、凄い便利だって言ってた」と語った。

お笑いタレント有吉弘行は、うなずきながらも「ただ、どこに…。台所に置くスペースはない。そうすると、冷蔵庫って…寝室に置いていいの？変でしょ？みたいな」と疑問にするとマツコは「と思うでしょ。いいんです」と言い、「友人も、台所とリビングに置いている。料理に使うものは台所、ちょっと喉が渇いた時、ちょっとしたおつまみにできるもの。そういうものは、リビングの方が理にかなってます。マジで本当に便利だって言ってた」と言った。

それでも有吉は「まだ俺古くてね。冷蔵庫って家の中で一番電気食うんだろうなって思っている」と反論するが、マツコは冷蔵庫のように小さな電力を継続的に使っているものは、エアコンやドライヤーのように力を一瞬にかけるものよりも電力消費が少ないと力説。有吉が「スペースに余裕。心にも余裕ができてくる」と言うと「そうですよ」とうなずいていた。