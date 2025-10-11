サッカー日本代表・三笘薫に密着！現地イギリスで独占取材した特別番組が本日放送

アメリカ・カナダ・メキシコの共同開催で2026年6月11日に開幕する「FIFAワールドカップ2026」。

日本代表は日本史上最速での8大会連続となるワールドカップ進出を決めたが、その立役者の一人が三笘薫（ブライトン）だ。

昨シーズン、世界最高峰・プレミアリーグで日本人史上初めて2桁ゴールを記録、日本代表通算成績は28試合8得点8アシストを記録するなど、超強力な攻撃陣を擁する森保ジャパンでも特筆すべき存在となっている。

2022年に行われた「FIFAワールドカップ カタール大会」のスペイン戦で見せた“三笘の1ミリ”はあまりにも有名だが、そんな彼を独占取材した特別番組『独占密着 三笘薫 〜夢への挑戦〜』が、本日10月11日（土）に放送される。

◆イギリスで三笘に独占取材を敢行！

現地イギリスで三笘に独占取材を敢行。ブライトンでは壁画に描かれるほどのスター選手が、今シーズンの思いを率直に語る。

4シーズン目を迎えた世界最高峰・プレミアリーグで今思うこととは？ また、街のファンからは「移籍したら大きな損失」と絶大な信頼を得ている三笘は、ブライトンでのプレーについて強いまなざしで答える。

直筆の書には“夢”としたためた三笘――。

「夢はワールドカップ優勝。最後の大会だと思ってやるしかない」と力強く宣言する、8カ月後に迫った「北中米ワールドカップ」への想い、未来への決意までをたっぷりと語る。

◆生まれ故郷・大分で子どもたちに熱血指導！

さらに今年6月、三笘の生まれ故郷・大分県で行われた自身初のサッカー教室「Mitoma Dream Camp 2025」にカメラがテレビ独占密着。

「サッカー選手とは夢を与える仕事。日本サッカーの未来を明るくしたい」（三笘）との熱き想いで、全国から集まった小学生30人に本格指導。ドリブルを仕掛ける際、一瞬で相手を抜き去る三笘の代名詞“反発ステップ”を伝授する。

そんな三笘を羨望のまなざしで見つめる一人の少年がいた。それが、長野県から参加した小学6年生・松澤滉くん。家には三笘グッズがあふれ、キャンプへの参加が決まった際は号泣するほど憧れている12歳に密着した。

ついに三笘本人から直接指導を受け、夢のような時間を過ごす。そして今回、技術を教わる以外にも、絶対に三笘に“聞きたいこと”と“お願いしたいこと”が…はたして、その夢は叶うのか？

キャンプ後、松澤滉くんの御礼メッセージをイギリスの三笘本人に届けたところ、どのような反応をしたのかにも注目だ。

◆三笘薫 コメント

僕自身も小さい頃、ワールドカップを見て育って、プロサッカー選手を見て育って、自分もなりたいと思ってやってきました。自分のプレーで子どもたちのために、「日本人はもっとやれる」というところを見せたいなと思っています。

これから子どもたちは、難しいシチュエーションになったり、大変なこともあると思いますけど、努力し続けてプロを目指してほしいなと思っています。