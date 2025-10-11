映画好きの著名人がミニシアターで出会った「忘れられない一本」を語る人気コーナー。お笑いコンビ・カミナリの2人が学生時代に観た「思い出の映画」とは？

【画像】まなぶが釘付けになった名シーンを見る



お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶ（左）と石田たくみ

いつも途中で寝ちゃう相方が最後まで…

まなぶ：僕らが子どものころ行っていたのは、地元にあった宝来多座(ほこたざ)だよね。

たくみ：普段はポルノ映画をかけている小屋なんだけど、学校が休みのシーズンになると『名探偵コナン』とかのアニメ映画をかけてくれてな。

まなぶ：そういや中学の職場体験学習は、ふたりとも水戸の映画館行ったなあ。

たくみ：そうそう、映写室とかに入れてくれて、最後にミラ・ジョヴォヴィッチの『バイオハザード』観せてくれた。あのとき大画面で観たレーザーの描写が……。

まなぶ：興奮した。最後まで寝ないで観た。いい映画だった。

たくみ：おめえは映画館ですぐ寝ちゃうかんな。

まなぶ：なぜか映画館行くと寝ちゃう。

たくみ：そんなら、最近だと『F1／エフワン』（25年）良かったぞ？ ブラピかっけえし。ストーリーは定番なんだけど、最後まで映像とかの技で興奮させるっていう……。

まなぶ：王道だけど技で見せる、僕たちの目指す漫才と一緒だね！

たくみ：うまくまとめたな！

かみなり 竹内まなぶ（写真左）、石田たくみ（写真右）。ともに1988年生まれ、茨城県鉾田市（旧鹿島郡旭村）出身の幼なじみコンビ。NHKEテレ『ねこのめ美じゅつかん』（ともに声の出演）、テレビ東京『デカ盛りハンター』、中京テレビ『シネマBAR』などレギュラー多数。

『バイオハザード』

2002年ドイツ・イギリス・アメリカ／監督：ポール・W・S・アンダーソン／出演：ミラ・ジョヴォヴィッチ、ミシェル・ロドリゲス SF・ゾンビ・サスペンス・アクションがミックスされた大ヒットシリーズの1作目。レーザートラップの恐怖シーンは、今も語り草。

（カミナリ／週刊文春CINEMA）