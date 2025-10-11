本日10月11日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。TVerでは見逃し配信も！

今回の放送内容をご紹介！

■数々の賞を総なめ！“シャインマスカットの神”

長野県にある野菜・果物の直売所で聞いた“あなたにとっての神様”は、長野県上田市でぶどうを栽培しているシャインマスカットの神・飯塚芳幸さん。

近年、スーパーマーケットでも手頃な価格で手に入りやすくなったシャインマスカットだが、飯塚さんのシャインマスカットはひと房1万6200円で販売されたこともあり、数々の賞も総なめしているという究極のぶどう！あの世界的パティシエ・辻口博啓シェフも神の作るぶどうにほれ込み、ケーキに愛用しているほど。

飯塚さんは現在、テニスコートおよそ4面分の広さの畑で20種類のぶどうを栽培しているのだそう。神たるゆえんは徹底した“土づくり”にあるというが、究極のぶどうを作り出すその秘密とは…!?

スタジオには飯塚さんが作った絶品ぶどうが続々登場。「今まで食べた中で一番うまくて甘い！」と孝太郎も大絶賛！

■日本チャンピオンに輝いた“ライフセーバーの神”に密着

神奈川県・江の島で行われた「全日本ライフセービング選手権大会」で話を聞いた大学生にとっての神様は、ライフセーバーの相澤虎大選手。

ライフセーバーは海の事故を未然に防ぎ、時に危機に陥った命を救うために日々、過酷なトレーニングを重ねており、そのトレーニング技術や体力を競い合う日本最大の大会が「全日本ライフセービング選手権大会」。相澤さんは、その中でも花形競技と言われている「オーシャンマン」という種目で日本チャンピオンに輝きミスターライフセーバーという名誉が与えられた。

ベンチャー企業で働きながら、仕事の前に早朝トレーニングを行いライフセービング活動をしているという相澤さん。大自然を舞台に人命救助に情熱を注ぎ続ける“神ライフセーバー”に密着！

■番組概要

出演：ヒロミ 小泉孝太郎

