人気ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルで、俳優としての活躍や、ファッション雑誌「ViVi」が選出する「国宝級イケメンランキング」で殿堂入りするなど活躍の場を広げる八木勇征が、10月13日（月・祝）11:55〜13:35 日本テレビ系で放送の「ヒルナンデス！」で東京駅街頭インタビューロケに初挑戦！

元アナウンサーで芸人のコットン・西村真二と一緒に東京駅の売れ筋駅弁を調査。初の街頭インタビューに八木は「緊張する〜」と言いながらも「FANTASTICSの八木勇征と申します。どこからいらっしゃったんですか？東京楽しめましたか？何を買われたんですか？」と持ち前の明るい笑顔で次々にインタビュー。ロケ終了後に街頭インタビューの先輩・西村から「素晴らしかった」と褒められると「助けていただいて、先輩のおかげです」と謙虚に答える。

八木も感動するおいしさの、行列が出来る駅ナカハンバーグ店も調査。西村が絶賛した八木の食リポもお見逃しなく！

