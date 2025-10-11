YouTuber¤È¤·¤ÆÊÖ¤êºé¤ º£Âç¥Ð¥º¤êÃæ¤Î¤Ú¤¨¤ò¿¼·¡¤ê¡ª¼íÌîÉñ»Ò¡¦AKB48¾®·ªÍ°Ê¤â¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë
ËÜÆü10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«? ¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤«¤éÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®!
TVer¡§https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer
º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTubeÆ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï5²¯²ó°Ê¾å¤È¡¢¤¤¤ÞÂç¥Ð¥º¤êÃæ¤Î¤Ú¤¨¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¢£·ÝÇ½¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ú¤¨ ¿Íµ¤¤Î¥ï¥±¤È¤Ï¡©
º£²ó¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ÊÀÖÈ±¤ËÇÉ¼ê¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤ÇÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡£
Åìµþ¡¦¸¶½É¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹¡ÖWC¡Ê¥À¥Ö¥ë¥·¡¼¡Ë¡×¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅ¹°÷¤À¤Ã¤¿¤Ú¤¨¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Þ¥Ä¥³²ñµÄ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¶öÁ³¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤¹¤°¤Ë¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡×¡ÊÈÖÁÈÌ¾Åö»þ¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·À¤´Ö¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ú¤¨¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤YouTube¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£ÀéÍÕÍºÂç¤äÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢aiko¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ë·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¸ø¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ú¤¨¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÆ°²è¤Ç·ÝÇ½¿Í¤é¤·¤«¤é¤Ì¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤®¤ë»Ñ¡É¤òÇÛ¿®¤·¡¢¤¤¤ÞÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Ú¤¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ï¡¢¤Ú¤¨¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç7Ç¯¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤È¡¢Èè¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ú¤¨¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¸µµ¤¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤Î¤Ú¤¨¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëAKB48¤Î¾®·ªÍ°Ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
ÃÏ¾åÇÈ¤«¤é¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ÞºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ú¤¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡©
¢£2¤Ä¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
¸½ºß¤Î¤Ú¤¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡¡ÚYouTube¤Ç¸«¤»¤ë¡È³Ð¸ç¡É¤Î»Ñ¤Ë¶¦´¶¡ª¡Û¡¢¢¡ÚÇº¤ßÁêÃÌ¤â¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¡ÈÍ§¤À¤Á¡É¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¡Û¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Î¾®·ª¤Ï¡Ö¸«±É¤¨¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹»Ñ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÏÃÂê¡×¤È¤Ú¤¨¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ú¤¨¤ÎYouTubeÆ°²è¤ò¸«¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¡×¡¢¡Ö¤à¤½Ð¤·¤É¤³¤í¤«¡¢¥â¥í½Ð¤·¤Î¡Ä¡×¤È¡¢¤Ú¤¨¤Î¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤®¤ë»Ñ¡É¤Ë¶ÄÅ·¡£ÆüÂ¼¤â¤Ú¤¨¤Î¥Þ¥¤¤Ú¡¼¥¹¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë»×¤ï¤º¤Ò¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¤Ú¤¨ËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡ªÃÏ¾åÇÈ¤Î½Ð±é¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Ú¤¨¤Î°Õ³°¤Ê²áµî¤È¤½¤Î·èÃÇ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿³Ð¸ç¤Ë¡¢¥µ¥¯¥Ò¥à¤Î¤Õ¤¿¤ê¤â´¶¿´¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ú¤¨¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±Ì¥ÎÏ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤ä¼«»£¤êÂç²ñ¤â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¤Ú¤¨¤È¶¦¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤½Ð¤·¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤Ú¤¨¤Ï2¿Í¤Î¡È¿ä¤·¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
