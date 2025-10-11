本日10月11日（土）よる9時より、日本テレビ系 10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）がスタート。

6年1組のリーダーだった高木将（間宮祥太朗）。22年ぶりにタイムカプセルを掘り起こした直後、卒業アルバムを使った連続殺人事件に巻き込まれ、因縁の猿橋園子（新木優子）と共に真相解明に挑む。主題歌はポルノグラフィティの『アゲハ蝶』。ドラマ内の随所に散りばめられた平成の“エモさ”を感じられる本作を、力強いサウンドで彩る。

第1話 あらすじ：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/story/

登場人物 相関図：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/chart/

同窓会をきっかけに集まった小学校の同級生たち。タイムカプセルから出てきた顔の塗りつぶされた卒業アルバムをきっかけに同級生の不審死が始まる…。事件を止めるため高木と園子が手を組み立ち上がるが…。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ―――？予測不能なノンストップ考察ミステリードラマの幕がついに上がる！

＜番組情報＞

脚本：ガクカワサキ

音楽：Jun Futamata

主題歌：ポルノグラフィティ『アゲハ蝶』（Sony Music Labels）

演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也

プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝

チーフプロデューサー：道坂忠久

制作協力：ダブ

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/

番組公式X：@iiwaru_ntv

番組公式Instagram：@iiwaru_ntv

番組公式TikTok：＠iiwaru_ntv

推奨ハッシュタグ：#イイワル