OAOが25年秋冬でアパレルコレクションをスタート　イサム・ノグチの作品から着想を得たセットアップを発売

日本発のスニーカーブランド「オーエーオー（OAO）」が、2025年秋冬コレクションで、ブランド初のアパレルコレクションの展開を開始する。発売日は10月11日。OAO HAUSおよび公式オンラインストアで取り扱う。

同コレクションのファーストシーズンはブランドの⼈気シューズモデル「サンライト（SUNLIGHT） 」をコンセプトに設定し、彫刻家 イサム・ノグチの照明作品「AKARI」から着想。ウール混の素材を使用し、⽴体的なパターンメイキングで製作したジャケット（4万6200円）、トラウザー（2万9700円）、シャツ（2万7500円）の3ピースセットアップを製作し、アイテムには複数のステッチのラインを配した。ジャケットとトラウザーはブラックとブラウンの2色を用意し、シャツはブラック、グレー、ベージュの3色を揃える。

また、10月11日にはサンライトシリーズの新作としてラウンジスリッポン「サンライト オーブ（SUNLIGHTORB）」を発売。⾜⼊れ部分を袋状に仕⽴て、ライニングをヌメ⾰で仕上げたプラット製法を採⽤することにより優しく⾜を包み込む感覚を実現したという。シボレザー素材のブラックとスエード素材のブラウンの2型を展開し、価格は各2万6400円。

◾️OAO：公式オンラインストア