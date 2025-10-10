無印良品、パリに欧州初の旗艦店を出店　国内の出店ノウハウを海外に移植

「無印良品」を運営する良品計画が、海外での出店を強化する。コロナ禍以降に負債が膨らみ、不採算店の閉鎖を進めてきた欧米で出店を再開。北米で2026年8月期に再出店するとともに、2026年秋から冬にかけて、パリ中心部のリヴォリ通り沿いに「MUJI Rivoli」 を出店する。欧州初の旗艦店として、 600坪（1983平方メートル）を超える売り場面積となる予定だ。

国内では、コロナ禍を通し地方の食品スーパー隣接地などで大型出店を積極的に進めてきたが、今後は中小規模の店舗を含め出店形態を拡げ、収益性改善につなげる。関東最大級の路面店「無印良品 板橋南町22」を11月で閉店するのもその一環だという。

良品計画の2025年8月期は、2期連続で過去最高業績を更新し絶好調だった。2027年8月期を最終年度とする3ヶ年計画は、1年前倒しで達成する見込み。国内での積極出店で蓄えてきたノウハウを今後は海外に横展開し、さらなる成長を目指す。2026年8月期の国内での出店予定は48店と、前期の60店に対しやや出店スピードを弱める。反対に、海外は84店の出店を予定。前期の海外での純増数は47店だった。2026年8月末の国内外店舗数は1500店を超える見込みだ。

国内は、従来基準としてきた600坪の大型店に加え、今後は300坪といった中規模や、2022年に立ち上げた500円以下の日用品を中心にした「無印良品 500」といった小型店でも出店を進める。「郊外には十分な面積の大型店、リージョナルSCには300坪、駅ビルなどの高トラフィック立地には無印良品 500といったように使い分け、収益性を高める」と清水智社長。閉店する無印良品 板橋南町22は「（2022年の出店当時は）ロードサイドでの出店ノウハウが足りず、通行量、近隣のお客さまの来店動線が見えていなかった。失敗からしっかり学んで、次につなげたい」と語った。

◾️良品計画2025年8月期連結業績

営業収益：7846億円（前期比18.6%増）

営業利益：738億円（同31.5％増）

純利益：508億円（同22.3%増）

◾️良品計画2026年8月期連結業績予想

営業収益：8600億円（同9.6％増）

営業利益：790億円（同7.0%増）

純利益：530億円（同4.2%増）