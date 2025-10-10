森田剛らの「モス スタジオ」が初ポップアップ開催、アンブロとのコラボセットアップが登場

デザインスタジオ「MOSS STUDIO（モス スタジオ）」が、初のポップアップストアをBIOTOP TOKYOに出店する。期間は10月11日から19日まで。

モス スタジオは、俳優の森田剛と宮沢りえ、映像作家のosrin、デザイナーの荒居誠によって2021年に発足。近年ではデザイナー AKIYOなどの外部クリエイター招へいのほか、「ワイルドサイド ヨウジヤマモト（WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO）」をはじめとするファッションブランドとのコラボレーションも展開している。

同ポップアップでは、スタジオの原点である「TOMBO -トンボ- ロンTee」などのアーカイヴアイテムに加え、「UMBRO（アンブロ）」とコラボレーションしたセットアップ「wind pants / jecket」が登場。スキーウェアの質感とディテールを取り入れ、撥水加工を施したナイロンの表地にフリース素材の裏地を採用した。同コラボの発売に合わせ、笑福亭鶴瓶とモトーラ世理奈を起用したキーヴィジュアルを公開。そのほか、森田剛3Dプリント土台付きマスクやベースボールシャツ、ベースボールキャップ、マスクリングといった新作を揃える。

■MOSS STUDIO POP-UP SHOP

期間：2025年10月11日（土）〜10月19日（日）

場所：BIOTOP TOKYO

所在地：東京都港区白金台4-6-44

