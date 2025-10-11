お笑いコンビ「爆笑問題」が10日、東京・東銀座の時事通信ホールで2カ月に1回のお笑いライブ「タイタンライブ」に出演した。トリで自民党の総裁選や前橋市長など、さまざまな時事ネタを絡めたネタを披露し笑いを誘った。

初登場で昨年のM―1グランプリ2024準優勝のバッテリィズや、こたけ正義感（39）ら他事務所の人気芸人もゲストとして登場。爆笑問題はライブの大トリとしてステージに上がった。自身がMCを務める「サンデージャポン」が自民党総裁選の予想を外したことを踏まえ、太田光（60）は「サンジャポなんてうそばっか！！」などとエンジン全開。約16分のネタで爆笑をかっさらった。

この日は公明党が自民党との連立解消することが発表された。太田は「斉藤さん（鉄夫氏）だぞ」と斎藤違いでいじり倒した。ただ突然の発表には「タイミング考えてよ。連立が続く設定でネタを作ってる。冗談じゃないよ！！斉藤！！だからもうちょっと前もってやるとかさ、このライブ終わってから発表するとかさ。全部予定が狂っちゃったよ！」とチクリ。すかさず田中は「俺らのライブのことなんて眼中にあるわけねえだろ！！」と強烈にツッコんだ。

この日のライブは全国27の映画館で「爆笑問題withタイタンシネマライブ＃97」と題して同時中継も行われた。エンディングでは11月28日午後7時から、恒例の「漫才爆笑問題のツーショット」を同所で行うことも発表された。同ライブは2006年から行っており、ライフワークとして続けてきた公演。毎年、その年に起きたさまざまなニュースを漫才にして、ノンストップで斬っていく。

昨年からはライブとして実施され、1時間50分間止まらずにしゃべり続けた。ライブの模様はWOWOWで配信、放送される。チケットは今月14日午前1時から先行販売が行われる。