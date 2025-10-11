日本テレビ10日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんの対談で話題になったのは日米通算200勝を達成した田中将大投手について。8月21日ヤクルト戦を最後に3試合白星から遠ざかっていた田中投手。200勝へ残り1勝としながら足踏みが続きましたが、今季最終登板となった9月30日の中日戦で6回2失点の力投を見せ、偉業を成し遂げました。

田中投手について阿部監督は、「時間はかかりましたけど、チーム全体がホッとしたんじゃないですか」と一言。「キャンプからずっと久保さん（久保康生巡回投手コーチ）と試行錯誤してやってきているけど、何かできない歯がゆさを持ってやっていたのかなというふうに見えますよね。こんな苦しいシーズンはなかったと思いますけど、巨人で節目の200勝を達成してくれて本当に良かった」と率直な思いを明かしました。

さらに高橋さんからは、田中投手がマウンド上でガッツポーズを見せ感情を出すなど、ここ1か月で変化が見られたと指摘。これに阿部監督は「もっとおらついて投げろよと言った。俺らとやってた時はもっと（おらついていた）。マウンドから降りてきたり、あの激しさを出していけよと」と、田中投手へ声をかけたことを明かしました。

阿部監督は「あの時の印象がやっぱ僕はすごく強い。ボール自体は力が落ちているかもしれないけど、そういうの（メンタル）は変わんないだろうと思っていたんですけどね。だいぶお利口になってましたね（笑）」と振り返りました。

11日からはポストシーズンの戦いがスタートします。阿部監督は「もちろん投げてもらわないと」と田中投手の起用を明言。「ピッチャーの頭数が足りませんので、今投げられるピッチャーで勝ち抜いていくしかない」とベテランの活躍に期待を寄せました。