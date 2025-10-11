8回から登板…初のイニングまたぎで3回無失点

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に臨み、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。3勝1敗でリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。勝利を引き寄せる働きをしたのが、8回から登板した佐々木朗希投手。3回を一人の走者も出さずに9人で終える快投だった。試合後はロバーツ監督や同僚から賛辞が殺到した。

佐々木は8回、2番からの上位打線と対戦するタイミングでマウンドへ。先頭のシュワーバーを右飛、ハーパーを三飛、ボームを二ゴロに打ち取った。そのままリリーフとしては初のイニングまたぎで10回まで投げ、3回を無安打無失点、2奪三振。最速は8回、ボームに投げた時速100.7マイル（約162キロ）だった。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」が公式YouTubeで公開した試合後のインタビューでは、ドジャース内部から佐々木への賛辞が次々に伝えられた。ロバーツ監督は「オーマイガー。記憶している中で、リリーフとして史上最高の登板の一つだ。1イニング、2イニング、そして3イニングと投げ続け、活躍してくれたことがチームに大きな力を与えてくれた。彼の成長と、チームへの貢献は言葉で言い尽くせないほどだ」と手放しのほめようだ。

先発したグラスノーは「信じられないよ」と驚きの様子。「シーズン序盤に彼が経験したことを考えると、戻ってきて、3Aに行き、そしてメジャー復帰して、僕が野球人生で見てきた中で最もえげつないイニングを何回か投げたことは、彼がいかに強いか、そしてどれほどの競争心を持っているかの証だ」と精神力を称えた。さらに「何も彼を動揺させていないように見えた。ただストライクを投げ、とてもアグレッシブだった。感銘を受けたし、シーズンの残りの期間、彼が必要になるね」と続けている。

ベッツも「あれは素晴らしかった。楽しかったね。彼が今季始まった地点から、復帰してから成し遂げていることを見るのは良い。彼は衝撃的で、俺らがワールドシリーズを制覇する上でとても大きな役割を果たすと思うよ」と絶賛していた。

また米スポーツメディア「ブリーチャー・レポート」の野球専門Xは、フリーマンのインタビュー映像を公開。佐々木については「ロウキ・ササキ、彼に花束を贈らないとね」と自ら切り出し「オーマイガッシュ！ 彼は信じられないほど素晴らしかった。最近1イニングしか投げていなかった中で、圧倒的な3イニングを投げた。あれは大きかったね」と続けていた。



