野菜苦手の大沢たかお、骨付き肉にかぶりつくワイルドな姿に「なにしてもステキ」「お肉を食べる姿、可愛くて好き︎過ぎる」
俳優の大沢たかおが、10日にインスタグラムを更新。肉を豪快に食する近影を公開すると「お茶目さも素敵」「かわいい」など、反響が集まっている。
【写真】骨付き肉をワイルドに食らう大沢たかお（ほか3枚）
生野菜をほとんど食べないことでしられる大沢は、骨付き肉の絵文字を付けて、Tボーンステーキにかぶりつく写真などを公開。笑顔でお肉を食べる姿や、ちょっと嫌そうに付け合わせの野菜を見つめる瞬間が収められており、どのカットからもかわいさがにじみ出ている。
コメント欄でもファンから「なにしてもステキ」「お肉を食べる姿、可愛くて好き︎過ぎる」「ワイルドな食べ方だけどカワイイとも思っちゃう」「いっぱいたべるきみがすき」「無邪気なお茶目さも素敵」など絶賛が相次いでいた。
■大沢たかお（おおさわ たかお）
1968年3月11日生まれ。東京都出身。1980年代後半からモデルとして活動。俳優転向後の1995年公開の主演映画『ゲレンデがとけるほど恋したい。』が大ヒット。2009年スタートのテレビドラマ『JIN-仁-』シリーズ（TBS系）では、江戸時代末期にタイムスリップする主人公の脳外科医を演じた。2019年から始まった映画『キングダム』シリーズでは、20キロ増量し将軍・王騎役に挑んだ。
引用：「大沢たかお」インスタグラム（@osawa_takao.official）
