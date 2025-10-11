『フェイクマミー』初回 “薫”波瑠＆“茉海恵”川栄李奈、禁断契約のいきさつに感動「シスターフッド」「友情すぎて泣く」（ネタバレあり）
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第1話が10日に放送され、主人公の薫（波瑠）と茉海恵（川栄）が禁断契約を交わすいきさつが描かれると、ネット上には「めっちゃ感動…」「まさにシスターフッド」「友情すぎて泣く」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】Snow Manの向井康二が茉海恵（川栄李奈）を支える副社長・黒木竜馬を演じる
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。
薫は東大卒業で前職は大手商社勤務という輝かしい経歴を持つにも関わらず、転職活動で苦戦を強いられていた。そんなある日、薫は不採用になったはずのRAINBOWLAB社長の茉海恵から、娘の家庭教師として働かないかと持ちかけられる。茉海恵は、6歳になる非公表の娘・いろは（池村碧彩）を受験させたいと薫に高額の報酬を提示する。
そして迎えた家庭教師初日。ひょんなことから、薫といろはは数学の話題で意気投合。さらにいろはは“推し”の女性宇宙飛行士がいることや、彼女が通っていた同じ学校へ行きたいという思いを打ち明ける。
いろはの才能を目の当たりにした薫は、改めて茉海恵に受験を勧める。すると茉海恵は、受験の日に自分の代わりにママとして面接を受けてほしいと薫に打診。薫は驚きつつも「ニセのお母さんなんて、私絶対にできません！」と固辞する。
それでも受験に向けて家庭教師に熱が入っていく薫。そんな彼女をいろはも慕い、茉海恵も信頼を深めていく。しかしある日、茉海恵の日常を切り取った動画が拡散され炎上。会社の上場も控えていた茉海恵は、この一件をきっかけにいろはの受験をあきらめることを薫に伝える。
この話を聞いてしまったいろはが目に涙を浮かべて落胆すると、茉海恵も涙をこぼしながら謝罪。そんな母娘の姿を見た薫は立ち上がり、いろはの受験と茉海恵の仕事を両立させるべきだと語り「私が面接に行きます」と宣言するのだった。
禁断の“ニセママ”契約へと至るいきさつが描かれると、ネット上には「これは熱い」「1話からめっちゃ感動…」「まさにシスターフッド」などの反響や「友情すぎて泣くヨ…」「普通に号泣してます」といった投稿が集まっていた。
