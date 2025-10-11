元ＳＫＥ４８で女優の松井玲奈が１０日までに自身のＳＮＳを更新し、メガネ姿での可愛らしいショットを披露した。

インスタグラムにて「今日はみくちゃんとランチ。 楽しすぎて時間があっという間に過ぎていってびっくり。 みくちゃんのお話は面白いし、しっかりした考え方に私も背筋がピンと伸びて帰宅。」とつづり、写真を撮影した「吉田さんちのファミリー日記」の吉田みくさんのアカウント（＠＿ｍｋｍｋ＿１４）を投稿に添えた。

「私は写真を撮るのも撮られるのも苦手なんだけど、いい感じに写真を撮る方法をレクチャーしてもらったので、これから生かしてみようと思う！」と書いて、グレーのタートルネックにメガネを合わせた、落ち着いた雰囲気のコーデでのショットをアップした。

この投稿にファンからは「メガネ玲奈ひょん可愛い」「みくちゃんの写真レクチャーありがたすぎるんだが」「玲奈さん素敵です」「玲奈姫の魅力全開です」「楽しい時間はあっという間だよね」といったコメントが寄せられている。

また、吉田みくさんも「褒めていただけて嬉しいです また玲奈さんの写真撮りまくります」とコメントしている。