ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤¬£Ã£Ó¤Ç£´ÈÖ»ØÌ¾¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ë¡Ö£´ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¤¯¤é¤¤¡×Í×Ë¾¡ª¡©¡ÖÂÇ¼Ô°ì²ó¤ê£¶£°µå¡×ºîÀï¤â
¡¡¡Ö£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¤ÎÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡Ë¤¬£±£±Æü¤«¤é¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£ËÜµò¤ÇÄ´À°¤·¤¿£²°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï£±£°Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¹¶Î¬¤Ø¡Ö¡ÊÂÇ¼Ô¡Ë°ì²ó¤ê¤Ç£¶£°µåÅê¤²¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÂÔµåºîÀï¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£´ÈÖ¤Ë¤Ï²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿À¶µÜ¹¬¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÁ°Æü¤«¤é¿·¾±¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡££Ã£ÓÁ°Æü²ñ¸«¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é½éÀï¤ÎÀèÈ¯¤¬»³²¼¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊÂÇ¼Ô¡Ë°ì²ó¤ê¤Ç£¶£°µå¤¯¤é¤¤Åê¤²¤µ¤»¤ë¡×¤È¡¢ºÇÂ®£±£¶£±¥¥í±¦ÏÓ¹¶Î¬¤Ø¡ÈÂÔµåºîÀï¡É¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£ºòµ¨¤Î£Ã£Ó½éÀï¤Ç¤â¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚ¤Ë¡Ö£µ²ó¤Þ¤Ç¤Ë£²£°£°µåÅê¤²¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÀ°Õ¤Î¡Ö¥»¥³¥»¥³Ìîµå¡×¤Ç¹äÏÓÂÇÇË¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î´ñºö¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿À¶µÜ¹¬¤Ø¡Öº´¡¹ÌÚ¤¯¤ó¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢¼ÁÌä¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Í£°ìÌµÆó¡£¼Á¤¬°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¶µÜ¹¬¤ÎÅú¤¨¤òÊ¹¤¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¤«¤é¡£Æ±¤¸Ê¡²¬¡Ê½Ð¿È¡Ë¤Ê¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Í½¹Ô±é½¬¤â´°Î»ºÑ¤ß¤À¡£ºòµ¨£¸·î£±£¸Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é£Ä¡Ë¡£»³²¼Áê¼ê¤Ë½é²óÀèÆ¬¤«¤é£²£°µåÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤»¤º¡¢£²²ó¤Ë¤Ï£²»Íµå¤È¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¡¢µ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô°ì²ó¤ê¤Ç£´£°µå¤òÅê¤²¤µ¤»¡¢£µ²ó¤Ç¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¡£¡ÖÁªµå´ã¤òÂç»ö¤Ë¡¢ºÝ¤É¤¤¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÀä¸ýÄ´¡É¤Î»Ø´ø´±¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Öº£°ìÈÖ¡¢Àä¹¥Ä´¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÀ¶µÜ¹¬¤ò£´ÈÖ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º»ØÌ¾¤·¤¿¡£º£µ¨£´ÈÖÀèÈ¯¤Ï£³»î¹ç¤Î¤ß¤À¤¬¡¢¡Ö¤¢¤·¤¿¤Ï£´ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂÇÎ¨£±£°³äÄ¶¤ò´üÂÔ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤¬¤¢¤Þ¤êÈô¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Èº£µ¨Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿£±£´¼ººö¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ï¥Á¥¯¥ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥¨¥é¡¼¤·¤¿¸å¤ËÂÇ¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÄÁÍ½¸À¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ïº£µ¨£±£²¾¡£±£²ÇÔ£±Ê¬¤±¡£¡Ö£±»î¹çÌÜ¤Ï£¸ÂÐ£·¤Ç¤É¤Ã¤Á¤«¾¡¤Ä¡££²»î¹çÌÜ¤Ï£´ÂÐ£³¤Ç¤É¤Ã¤Á¤«¾¡¤Ä¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»î¹ç¤¬°ìÈÖ¡×¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤³¤½Ç³¤¨¤ë¿·¾±´ÆÆÄ¤ËÎ¨¤¤¤é¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊÀî¾å¡¡À²µ±¡Ë