「集大成的恋愛小説」。そう銘打たれているのが、綿矢りささんの最新刊『激しく煌めく短い命』だ。物語をたどれば、自分のなかに眠っていた初恋や大恋愛の記憶が、ありありと蘇ってくる。本作はどのようにして成ったのか。作者である綿矢さんの話に、しばし耳を傾けてみよう。

【画像】当時19歳、早稲田大学在学中に『蹴りたい背中』で芥川賞を受賞した時の綿矢りささん

2001年に作家デビュー、19歳で芥川賞を受賞した綿矢さんが、過去を振り返って思うこととは？（全2回の1回目／続きを読む）



綿矢りささん ©深野未季／文藝春秋

◇◇◇

過去最長となった「集大成的恋愛小説」

〈 恋は、始まりでも終わりでもない。 ちょうど人生の真ん中にある。 それを教えてくれたのは、あなたです。（『激しく煌めく短い命』より）〉

『激しく煌めく短い命』は600ページを超える長編となった。綿矢りさ作品のなかでは過去最長だ。いまなぜこれほどの大作を書こうと思ったのか。

「最初から長編にしようと決めていたわけではなくて、書いているうちに、気づけばずいぶん長いものになっていました。今回書いてみたかったのは、子どものころに出会ったふたりが大人になって出会い直したら、お互いをどう思うのかということ。子ども時代と大人時代、異なるふたつの物語を書くのだから、ある程度の長さになるだろうとは予想していたのですが」

京都の中学校で出会った悠木久乃と朱村綸は、互いに惹かれ合い距離を縮めていくが、あるきっかけで心は離ればなれに。十数年後、32歳になったふたりは東京で再会することとなり、新たに関係を築き上げていくこととなる……。

綿矢さんの地元・京都が舞台、女性同士の恋愛を描く

「長いものを書いてよかったのは、舞台が地元の京都だったり、女性同士が恋愛したりと、これまで扱ってきたモチーフをあれこれ内包できたことです。自分の書いてきたことを詰め込んであるという意味では、集大成的な作品と言っていいのかもしれません。通っていた中学校をモデルにしていたり、初めて上京したときの思い出を素材にしたりと、記憶を掘り起こして書いたシーンも多いので、読み返すと懐かしい気持ちになります。

長編小説の楽しみどころは、もちろん人によってそれぞれ異なるでしょうけど、ひとつには作品内に流れる時間にすっかり身を浸せるところにあるんじゃないでしょうか。先日読者の方からこの作品について、『読みながら自分の過去のことをたくさん思い出した』という感想をいただけてうれしかったです。小説のなかにうまく時間を流すことができているとしたらよかった」

「書き飛ばせない」と感じた学生時代のこと

『激しく煌めく短い命』の作中では、悠々とした時間の流れを感じられるのはもちろんのこと、時間が伸び縮みするところまで表現してある。

小さいころの一日は時間がゆっくり進んだものだけれど、年齢を重ねるごとに、信じられぬ早さで時は過ぎ去ると私たちは知っている。あの不思議な感覚が、文章によって鮮やかに再現されているのだ。

「中学生のころは毎日が濃密というか、とにかく時間が長かった。学校の行事も日々いろいろあったし、中学1年の春と2年の春では、誰もが身体的・精神的に別人と言えるほど成長していたりします。

中学生時代のパートを書いているとき、学校行事をちょっとくらい端折ろうかとも思いましたが、一つひとつの行事を経ることで登場人物たちの心の動きがあったり成長したりするから、これは書き飛ばせないなと感じました。そういえばあのころはすべてが大切な時間だった、と書いていて思い出しました」

恋愛に対する興味が小さくなってきた

本人史上最長の集大成的作品が、恋愛小説であるというのも、「らしい」ところだ。

「思えばこれまで、恋愛小説をずいぶんたくさん書いてきました。恋愛という題材が、私の書くもののなかで大きい存在なのは間違いありません。ただ、これからも変わらず恋愛について書いていくかといえば、どうでしょう。減っていくような気もしています。

このところ、恋愛に対する興味の塊みたいなものが、自分のなかで小さくなってきているのを感じます。以前は恋愛に関するシーンを描写するときになると、ロマンチックな気持ちが言葉になって溢れ出てきたものでした。でもいまは、ロマンチックな気分になる前に、ギャグやおもしろいオチをつける方向に考えがいってしまいます」

結婚や出産、時代による変化も

恋愛への興味が小さくなった理由は何なのだろうか？

「自分自身や環境の変化によるものだと思います。結婚して子どももできて、家庭のなかで生活していると、恋愛を夢見ている暇があまりなくなってしまいます。

それにこのところは、恋愛の話題自体を耳にすること自体が、減ってきているように感じます。私が10代20代のころは恋愛にのめり込んで、好きな人へすべてを捧げることにだれしも憧れるようなところがあった気がします。いまはまったくそんな雰囲気じゃなくて、どちらかというと皆それぞれ、自分の趣味などに走っていますよね。

以前は多くの人が恋愛そのものを目的として、最高のハッピーエンドを目指すことこそが理想とされていた気がします。いまはパートナーをつくるにしても、それぞれがどうしたら幸せに暮らせるかとか、将来ふたりでどう生きていくかみたいな、現実的な話が先に立つようなところがあるように思えます。まさか恋愛というものの優先度がこんなに落ちるなんて、想像もしていませんでした。びっくりしてしまいます」

好きな相手を本気で傷つけたくなったときの激しさ

〈「久乃って体温低いな」 「やっぱりそう？ 逆に私は綸の身体って熱いなって思った」（『激しく煌めく短い命』より）〉

「恋愛至上主義」が幅を利かせていた時代は、すっかり過ぎ去ったというわけだ。そんな現代において恋愛を、しかも女性同士のそれに主軸を置いて、小説を書き上げたのはなぜだったか。

「女性同士の恋愛については読むのも書くのも好きで、自分としてはこれまで『ひらいて』『生のみ生のままで』といった作品で、そのあたりのことを取り上げてきました。今回は、心に弱い部分のある女性ふたりが、真正面からぶつかり合って喧嘩する様子を、ちゃんと書きたいという動機がまずはありました。

本当に好きな相手を、愛憎入り混じって本気で傷つけたいとなったとき、どういう激しさが表れるのか見てみたかった。それをやるには異性の恋人同士じゃうまくいかない気がして、女性同士の恋愛関係にあるふたりでなら書けるんじゃないかと考えて始めたものです。

結果、自分の意図したことについては、思い残すところのないくらいまで書けて、満足しています。ただ、女性同士の恋愛の行く末までは、自分のなかで予測ができず、まだ書き足りなかったように感じています。作中で恋愛をするふたり、悠木久乃と朱村綸は、最終的に強く生きていく決心をするものの、私が書けたのはそこまでです。未来へ向けた行動を、はっきり提示するところまでは及びませんでした」

この先の社会がどうなっていくか、まだ見通せなかった

その背景にあるのは、現代社会に感じる“壁”だった。

「恋愛のさまざまなかたちについては、ちゃんと考えていったほうがいいテーマだと感じてはいるのですが、この先の社会がどうなっていくか見通せる力もまだ自分にはないとはっきり感じます。同性同士で結婚できる法律が整備されていなかったりと、社会に壁があることはわかっていて、そういった壁がなくなって未来がもっとよくなればいいという気持ちだけはあるのですが」

作品前半の時代設定は、1990年代の日本。同性同士の恋愛を含め、いまとは感覚が異なる部分がある。いわばもっと野蛮だった時代の空気が、作中では克明に描かれている。

「書いていくとこの30年で、本当にいろんなことが変化しているものだと気づきました。同性との恋愛への偏見など、モラルやデリカシーにかかわることは、すこしずつ着実に進展しているものですね。ただこのところは国際的にも国内でも、マイノリティに対して排他的な風潮があったりと、揺り戻しみたいなことが起きているようで、先行きが不安定な世の中になってきたことも感じます」

10代の頃に抱いた「若さをお金に変えなければ」という焦り

17歳で作家としてデビュー。19歳の時に『蹴りたい背中』で芥川賞を受賞し、「早熟な才能」と注目されてきた。だが、“若さの価値”についても、捉え方がずいぶん変わったという。

「私が10代だった平成のころは、“女子高生ブーム”みたいなのがあって。その時期こそ女としていちばん輝いているときで、20歳までにやりたいことを全部やらなければいけない、そうして20歳になればギャルはもう卒業して、こんどはきれいなお姉さんになりたいと願う……。そんな価値観に、皆が感化されているようなところがありました。

私もやっぱり時代の影響を受けて、いちばんいい時期のあいだに、『自分の若さをお金に変えなくちゃ』と、変な焦りを募らせていたものでした。自分の場合はその焦りが、小説を書こうという気持ちにつながっていって、デビューしいまの仕事につながることとなり、結果としてはよかったのですけど。

ただ、あの頃の自分の考えは間違いだったとはっきり分かった気がします。人に消費されなければ価値がないという考えはむなしいし、もったいない。自分の子どもには、同じような焦りを感じてほしくないと思いますね」

撮影＝深野未季／文藝春秋

〈「行為がいつの間にか終わっている…というのはしたくなくて」綿矢りさが明かす、ラブシーン描写に込めた“大切な意味”〉へ続く

（山内 宏泰）