「集大成的恋愛小説」。そう銘打たれているのが、綿矢りささんの最新刊『激しく煌めく短い命』だ。物語をたどれば、自分のなかに眠っていた初恋や大恋愛の記憶が、ありありと蘇ってくる。本作はどのようにして成ったのか。作者である綿矢さんの話に、しばし耳を傾けてみよう。（全2回の2回目／はじめから読む）

京都の中学校で出会った悠木久乃と朱村綸は、互いに惹かれ合い距離を縮めていくが、あるきっかけで心は離ればなれに。十数年後、32歳になったふたりは東京で再会することとなり、新たに関係を築き上げていくこととなる……。

「主人公がこんなに暗くていいのかな？ と迷いましたが…」

『激しく煌めく短い命』の主要人物たる久乃と綸は、いわゆる「愛されキャラ」ではない。ふたりとも小心で身勝手で偏狭で、どうしようもないと感じさせることしばしばだが、それが妙に生々しくてリアルでもある。

内面のドロドロした部分までしっかり暴いていく綿矢さんの容赦ない書きっぷりは、残酷さと小気味良さを同時に感じさせる。

「書いていると、特に視点人物である久乃は、どんどん考えをめぐらせていくタイプだったので、あえてそれを止めずにどこまでも見守ってみることにしました。そうしていたら彼女は、気づけば暗い性格になっていました。

主人公がこんなに暗くていいのかな？ とすこし迷いましたが、私自身も時期によっては極端なマイナス思考に陥ることがあるので、とことんネガティブな人間のことも書いてみたくなって、なるように任せることにしました。久乃に自分を丸ごと投影させているわけではないけれど、彼女が心の奥底へ潜り込んで考えてくれるほど、書いている私の気持ちまでなぜかすっきりするような感覚がありました。

これはいつもそうなのですが、書きながらいろんな思考を試したり、考えを深めたりするところが私にはあります。日常ではさほど深く考えていることじゃなくても、それについて書き進めるにつれ、考えがちゃんと深まっていってくれる。逆にいうと、書かないと考えをうまく進められないわけで、書くという習慣が自分にあってよかったなと思います」

ラブシーンを丁寧に、濃密に描く理由

〈 今もキスする度に私を撫でている綸の腕に鳥肌が浮き立ってくるのが分かる。息を潜めてぴくりとも動かない綸は、私の獲物みたいだ。（『激しく煌めく短い命』より）〉

〈 綸の首筋を鍵盤にして、ピアノを弾くように唇を乗せる。ドレミファソ、のファのところ。首の付け根、肩との境界線。（同前）〉

恋愛小説である本作には、ラブシーンもしばしば登場する。その性愛描写の濃密さや美しさも、大きな読みどころとなっている。

「そこはしっかり丁寧に書いていこうと決めていました。惹かれ合っていく久乃と綸のふたりがそろって登場する場面では、初対面のときからずっと、それぞれの身体が何らかのかたちで触れ合うようにしてあります。友だちや知り合いから恋人へと関係が移るとき、その見えない枠を人はどう飛び越えていくのか。そのためには、触れ合うことで安心したり幸せな気持ちになるというのが、大事なところなんじゃないかと思いました。

このふたりにとっては無邪気な触れ合いを重ねることが、おたがいの心をノックすることにもなり、相手を好きという気持ちが自然に芽生えていく原動力になるはず、そう思いながら書きました。

そのうえで、いわゆる『濡れ場』の描写は、触れ合うことの延長線上というか終着点というか、関係を深めていったふたりのあいだに起こる最果ての出来事として、真剣に取り組みました。ラブシーンだけぼかした表現にしたり、ちゃんと描写しないまま行為がいつのまにか終わっていたりするというのは、絶対にしたくなかった。

度が過ぎるとこれまた嘘っぽくなってしまいますが、私は自分が読者のときもけっこう過激な描写が好きなので、書き過ぎかな？ というくらいにしておいてちょうどいいのだと考えるようにしていました」

人物の勢いや文章のエネルギーを大事にしたい

〈 この光景を、一生覚えておきたい。私たちはカウンターの下で手を繋ぎながら、熱い牛肉の串カツをはふはふしながら食べた。（『激しく煌めく短い命』より）〉

性愛描写にかぎらず、小説内で使われる文章や言葉の一つひとつが、丹念に磨き上げられていると感じさせるのが、長らく変わらぬ綿矢作品の特質だ。

「小説内の言葉へのこだわりは、自分としては以前のほうが強かった気はしています。この文章にこの単語はおかしいとか、この漢字は合わないとかっていうのを、すごく重視していましたけど、単語単位のような部分への執着はだんだん薄れてきました。

代わりに、語っている登場人物の勢いや、文章自体に宿るエネルギーみたいなもののほうを大事にしたい気持ちがまさってきています。それは自分の中では大きい変化で、だからこそ今回のような長い作品も書けるようになったのかもしれない」

19歳で芥川賞作家に、スランプも経験したが…

19歳の頃に史上最年少で芥川賞を受賞するが、その後は作品を書き進められないというスランプも経験した。その理由を「言葉や文章へのこだわりが強すぎて、前に踏み出せなくなっていた」と明かす。いかにしてそこから脱出したのか？

「文章や物語の勢いとエネルギーに任せるやり方を徐々に覚えてきたことと、締め切りの上手な利用法を知ったからです（笑）。

新人だったころは、締め切りが厳しい仕事はこなせる自信がなくて、お断りしていました。それではいけないと、締め切り付きの仕事を引き受けるようになってからは、スランプなどと言っている場合じゃなくなって（笑）。有無を言わさず書けるようになりましたね」

真剣に時代を描き出そうとしていたことが伝わったら

小説家としてのキャリアはすでに20年以上となる。スランプ期を経験するなど作家人生には起伏もあろうし、結婚や出産など自身の人生の節目や変化もさまざまあったと推察するところだが、小説を書くことへの「熱」は、つねに変わらず保てるものなのだろうか。

「小説は文字だけでつくられていますが、文字で表していない何か、時代の空気感とか人の気持ちまでちゃんと読者に伝わるから不思議です。小説は書いてあること以上のものを伝えられるすごい器なのだから、自分としてもぜひ小説の芸を磨いて突き詰めていきたいという気持ちは、いつも変わらずあります。

昔に書かれた小説を読んでいると、感覚や価値観はいまとずいぶん違っていてどうしても共感できない部分があったりしますけど、作者が真剣にこれを書いたのだろうということだけは、はっきり伝わってきます。特に長編だと、そういうことが起こりやすい。私は宇野千代さんの作品が好きなのですが、長編の『おはん』などを読んでいると、自分の生きた時代のことを精一杯の真剣さで書いたのだということを、ひしひし感じます。

自分の作品も、そうなればいいなと願っています。私の書いたものだってこれからどんどん古びていくのだと思いますが、時代を描き出そうと自分なりに真剣になっていたことが、ちょっとでも伝わったらうれしいです」

