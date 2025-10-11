「ブンブン丸」のカラーどう打ち出すか――理想は“打ち勝つ野球”のヤクルト池山隆寛新監督「ワクワクするような野球を」

池山新監督のカラーは打ち出されるか。ワクワクする野球を目指して戦い抜く(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext

来季からヤクルトの1軍を指揮する池山隆寛新監督の就任会見が10月10日、都内で行われた。契約は複数年で、背番号は2軍監督時代と同じく「88」に決まった。

会見で「緊張とめちゃめちゃ嬉しい気持ちでいっぱいです」と話した新指揮官は、オファーを受けて「即決でした」と迷いはなかったことを口にした。

主砲の村上宗隆が今オフのメジャー挑戦を表明している中、チームの「4番」が抜ければ、新たに育て上げる責務を負う。さらに、今季のチーム防御率3.59はリーグワーストで、先発陣に目を向けると、柱と呼べる投手がいないのが現状だ。

現役時代は「ブンブン丸」の愛称で人気を博し、豪快なスイングが印象的だった池山新監督らしく、「理想の野球は、やはり自分も野手でしたし、打ち勝つチームをつくりたい」と思いを述べたが、「投手部門10傑に誰1人名前がない。エースといわれる選手がいないので、そこは1人でも2人でも柱になるような選手をつくっていきたい」と、投手陣の再建も忘れてはいない。