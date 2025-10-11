「ブンブン丸」のカラーどう打ち出すか――理想は“打ち勝つ野球”のヤクルト池山隆寛新監督「ワクワクするような野球を」
池山新監督のカラーは打ち出されるか。ワクワクする野球を目指して戦い抜く(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext
来季からヤクルトの1軍を指揮する池山隆寛新監督の就任会見が10月10日、都内で行われた。契約は複数年で、背番号は2軍監督時代と同じく「88」に決まった。
会見で「緊張とめちゃめちゃ嬉しい気持ちでいっぱいです」と話した新指揮官は、オファーを受けて「即決でした」と迷いはなかったことを口にした。
主砲の村上宗隆が今オフのメジャー挑戦を表明している中、チームの「4番」が抜ければ、新たに育て上げる責務を負う。さらに、今季のチーム防御率3.59はリーグワーストで、先発陣に目を向けると、柱と呼べる投手がいないのが現状だ。
現役時代は「ブンブン丸」の愛称で人気を博し、豪快なスイングが印象的だった池山新監督らしく、「理想の野球は、やはり自分も野手でしたし、打ち勝つチームをつくりたい」と思いを述べたが、「投手部門10傑に誰1人名前がない。エースといわれる選手がいないので、そこは1人でも2人でも柱になるような選手をつくっていきたい」と、投手陣の再建も忘れてはいない。
村上のメジャー挑戦に関しては「夢を応援するだけです」とエールを送ると、「三冠王を獲っているので、相当大きい穴だと思っている。彼の穴を埋められるかわからないですけど、みんなで手を取り合って、力を合わせて埋められるように頑張りたい」と、チーム一丸で乗り切ることを決意した。
具体的に投手陣では「奥川、高橋圭二。この2本がしっかりしないといけない」と話し、「野手に関しては、4番がいないので、そこからの打線の組み方っていうところはこれからの補強とかというところになってくると思う。その辺はこれからの楽しみだと思っています」と、まだ白紙の状態だが、それだけに池山新監督の“カラー”が鮮明に打ち出される可能性がありそうだ。
「内山壮真が外野をやって、サンタナの穴を埋めてましたけど、果たして壮真も外野で正しいのかというところも、これからみんなで話し合って進めていかないといけない。誰がサードをやるんだというところも、補強とか、これから入ってくる人とか、今のいる選手でどうできるか、というところもみんなで考えて知恵を絞ってやっていかないといけないのかなと思っている」
池山新監督だけではなく、コーチ陣やスタッフ、フロントと一体となって最下位からの巻き返しを目指すが、「応援してくれるファンがたくさんいますので、よりワクワクするような野球をしていきたいなと思います」という言葉通り、ファンが球場で熱くなる戦いを「池山スワローズ」には期待したい。
[文:別府勉]