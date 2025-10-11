さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、PayPayの決済サービス「PayPay」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。

セブン-イレブンでPasco超熟を購入すると最大20％還元

10月20日までの期間中、セブン-イレブンで「Pasco超熟」の支払いに「PayPay」を利用すると、最大10％のPayPayポイントが後日付与される。セブン-イレブンアプリ（PayPay支払い）を利用の場合は最大20％となる。付与上限はない。

YOLUヘアケアシリーズの購入で最大20％還元

10月31日までの期間中、対象店舗でサシェを除く「YOLUヘアケアシリーズ」を2200円以上購入し、支払いに「PayPay」を利用すると、最大20％のPayPayポイントが後日付与される。付与上限はキャンペーン期間合計で1000ポイントまで。

対象店舗はウエルシア薬局やサンドラッグ、ツルハドラッグなど。ほかにもココカラファインやマツモトキヨシなども対象となっている。対象店舗はキャンペーンサイトから確認できる。

あなたのまちを応援プロジェクト

地方自治体と共同で実施する「あなたのまちを応援プロジェクト」として、全国各地でさまざまなキャンペーンが実施されている。

還元率や実施期間、還元されるポイントの上限は各地によって異なる。たとえば、東京都日野市では10月31日までの期間中、最大20％のPayPayポイントが還元される。付与上限は1回5000ポイント、期間合計1万ポイントまで。このほか北海道から沖縄までキャンペーンが開催されており、還元率や実施期間、還元されるポイントの上限は各地によって異なる。