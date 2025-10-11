67歳女性・貯金70万円でも「悩み事もなく働かずに生活費がもらえる」幸せな年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、愛知県在住67歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：67歳女性
同居家族構成：本人、夫（71歳）
居住地：愛知県
現役時の職業：専業主婦
現役時の年収：0円
現在の資産：預貯金70万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金160万円（年額）
「夫婦の年金だけで生活に困らない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「現在持ち家があり、必要なものはだいたい全てそろっていて、日々の生活をしていて困る事はほぼありません。満足しています」と語っています。
ひと月の支出は「約12万円」。夫婦の年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「手作りの食事で健康を気遣っている」現在は夫婦ともに働いていないため、年金以外の収入はないとのこと。
そのため年金生活においては「外食はあまりしません。買い物に行っても総菜などは買わずに、ほぼ手作り」をして節約していると言います。
またこれは健康維持の為の習慣でもあり、「日々の暮らしで一番大事なのは、食べる事だと思います」と補足されています。
「働かずに好きなことができて幸せな人生」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「あえて言うと、もっと貯金ができていればなあとは思う事はあります。しかし、子育てしながら生活をしていく事で日々精いっぱいで、貯金をする余裕などありませんでした。周りの皆さんのように、外国旅行に行く事もなく、子どもにかかるお金は本当に大変でした」と回答。
一方で今の生活に不安や不満は特になく、「若いころと比べて、悩み事もありませんし、人間関係もとてもよく、ありがたいと思っています。なんといっても働かないで、定期的にお金が振り込まれて助かっている。自分の自由な時間があり、好きなことができてとても幸せな人生を送っています」と投稿者。
ただ、先のことを考えると「体の健康の不安はあります。将来的に病気や介護を受けなければならなくなった時がとても心配」とも語っておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)