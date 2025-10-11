12Ç¯´Ö¤¤¤¸¤áÈï³²¡¢Áê¼ê¤Î´é¤ä¼ÂÌ¾½Ð¤¹¡È¥Í¥Ã¥È¸ø³«½è·º¡É¤â¡Ä27ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î2¼þ´÷
¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤È³ØÀ¸»þÂå¤Ë12Ç¯´Ö¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î½÷À¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ô¥ç¡¦¥¤¥§¥ê¥à¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ô¥ç¡¦¥¤¥§¥ê¥à¤µ¤ó¤¬¡È¥Í¥Ã¥È¸ø³«½è·º¡É¤·¤¿²Ã³²¼Ô¤¿¤Á
¥Ô¥ç¡¦¥¤¥§¥ê¥à¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯10·î10Æü¤ËÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£27ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±Æü¸áÁ°¡¢¥Ô¥ç¡¦¥¤¥§¥ê¥à¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡È¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¡É¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î3»þ´Ö¸å¡¢´Ú¹ñÆîÅìÉô¡¦³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¹°è»Ô¤Î³ø»³ÄÃ¶èÁðÍ¸Æ¶¡Ê¥×¥µ¥ó¥¸¥ó¥°¡¦¥Á¥ç¥¦¥×¥É¥ó¡Ë¤Ë¤¢¤ëÀ»ÃÏÃ«¡Ê¥½¥ó¥¸¥´¥¯¡Ë¿å¸»ÃÏ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
³ø»³ÄÃ·Ù»¡½ð¤È¾ÃËÉÅö¶É¤ÏÆ±Æü12»þ57Ê¬º¢¡¢¡ÖÀ»ÃÏÃ«¿å¸»ÃÏ¤Ç½÷À¤¬Å®¤ì¤¿¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ½ÐÆ°¤·¡¢¿åÃæ¤òÁÜº÷¡£16»þ20Ê¬º¢¤Ë¥Ô¥ç¡¦¥¤¥§¥ê¥à¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¤·¶ÛµÞÈÂÁ÷¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿´Ää»ß¾õÂÖ¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
1996Ç¯7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ô¥ç¡¦¥¤¥§¥ê¥à¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ³ø»³»ÔÆâ¤ÇÈþÍÆ±¡¡Ö¥¢¥ê¥ó¥À¥¦¥à¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢2023Ç¯¤è¤ê¼«¿È¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿¤¤¤¸¤á¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ê¥À¥¦¥à¡×¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¥Ô¥ç¡¦¥¤¥§¥ê¥à¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢2022¡Á2023Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿³ØÀ¸»þÂå¤Î¤¤¤¸¤á¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼ ¡Áµ±¤«¤·¤Éü½²¡Á¡Ù¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë¡Ö¸½¼ÂÈÇ¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¹¡×¤ÈµºÜ¡£Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¡¢12Ç¯´Ö¤Î³Ø¹»¤¤¤¸¤áÈï³²¼Ô¤Ç¤¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯3·î¤Ë¤ÏMBC¤Î¿¿ÁêµæÌÀÈÖÁÈ¡Ø¼ÂÏÃÃµººÂâ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Î12Ç¯´Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤½¤Î¸å¤Ï²Ã³²¼Ô¤Î´é¤ä¼ÂÌ¾¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ê¤É¿È¸µ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡È¥Í¥Ã¥È¸ø³«½è·º¡É¤Ë¤âÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈðëîÃæ½ý¤Ë¤â¶ì¤·¤ó¤À¡£
¥Ô¥ç¡¦¥¤¥§¥ê¥à¤µ¤ó¤Î2¼þ´÷¤ò·Þ¤¨¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤òÄÉÅé¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬³Æ½ê¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÁêÃÌÁë¸ý¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃÏ¢ÌÁ¡ÊÅÅÏÃ¡¢¥á¡¼¥ëÁêÃÌ²ÄÇ½¡Ë
TEL¡§0570-783-556¡á¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë ¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç