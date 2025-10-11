ネットや動画にハマってもOK！　 9年連続「金メダリスト」輩出の「りんご塾」塾長が子どもの「趣味」を全肯定する深い理由

算数分野の最高峰「算数オリンピック」で多くのメダリストを輩出してきた田邉亨氏（りんご塾代表）は、才能を育てるより「才能を潰さないほうが大事だ」と言う。そんな彼が、才能の芽を潰さないためにとくに大事にしてきたのが、その子の“好きなこと”“夢中になれること”だった。自らの半生から導き出された教訓を、田邉氏の新刊『本物の算数力の育て方』から抜粋・再編集してお届けする。

熱中できるのも立派な才能だ！

「りんご塾」におみえになる保護者と話していると、こんな話題になることがある。

筆者「〇〇くんは、何か好きなものありますか」

親「ああ、そういえば恐竜が好きですね。××サウルスだとかなんだとか、いろんな種類を言われるんですけど、私ぜんぜんわからなくて（笑）」

こういう話を聞くたびに、僕は保護者に「メチャクチャいいことですよ！」「素晴らしいですね！」と言いたくなってしまう。夢中になれるものがあるということは、その子が“何かに没頭できる力を持っている”ということに他ならないからだ。

僕は、熱中できるのも立派な才能であると考えている。だから自分が普段かかわっている保護者の皆さんには、機会があれば必ず「子どもの熱中していることを無条件で認めてあげてほしい」とお伝えしている。

「りんご塾」は、幼稚園の年中から小学生6年生までをおもな対象とする塾だ。そのくらいの年代の子どもたちは、大人の目からみると「くだらない」「よくわからない」ものに夢中になっていることも多い。

しかし、夢中になれたり没頭できたりすること、それ自体は簡単にできることではない。素晴らしい個性だ。そして趣味とは自己表現に他ならない。それを「くだらない」「気持ち悪い」「わからない」と退けてしまうのは残念だ。

親が一緒に楽しめないのなら、せめて渋い顔はせず、黙って好きなだけ熱中させてあげて欲しい。そして、いつかそこに算数を混ぜていけるといいと思う。そうすればきっと、その子は算数が好きになる。

主体的に使っているなら何に夢中になってもいい

「万物は数なり」とはピタゴラスの言葉だというが、よく見ると何でも数や計算に関連づけられる。たとえば集めたどんぐりを1、2、3……と数えたり、あといくつで10個になるか考えたりするだけでも数唱や計算の練習になる。

ティラノサウルスが好きなら、子どもと一緒に何年前に生きていた恐竜なのか調べてみたらどうだろう。試しにネット検索すると、約72700000〜66000000年前と出てきた。親子で一緒に桁を数えてみよう。これだけで数の読み方や、大きな数を学ぶことができる。

インターネットや、そこで配信されている動画に夢中になったって構わない。スマホ依存・ネット依存を気にしすぎるあまり、何とかして遠ざけようとか、場合によっては禁じようとする方もいるのだか、その前に子どもがどういう使い方をしているのか見るべきだ。

夢中になっているコンテンツが学びにつながる内容で、それを子どもが主体的に選んで視聴し、知識を吸収しようとしているのなら、無理に止めることはない。少なくとも否定するのだけは控えておいたほうがいいと思う。

没頭できるということは、その子がそのものの魅力にもう気づいているという証だ。魅力を感じるものが多いほど、人生は豊かになる。また、そのなかから将来につながる「何か」が出てくるかもしれない。それを大人が邪魔してはいけない。

なぜこんなことを書くかというと、僕自身は当初は「得意なこと」や「魅力的なもの」にうまく気づくことができず、遠回りした経験があるからだ。いまでこそ「りんご塾」という算数特化型の塾の経営者におさまっているが、算数ときちんと向き合うまでに長い長い時間を要したという過去がある。

音大でもブラジルでも挫折して……

自慢話をするようで恐縮だが、僕は小学生の時、算数が得意だった。授業は毎回楽勝だった。どのくらいできたかというと、学校で授業の終わりに先生が、

「何か質問ありますか」

と児童に尋ねる。僕は、

〈こんな簡単な問題で質問なんて、あるわけないじゃん〉

といつも思っていた。

ところが後ろのほうでは手が上がって、

「先生、〇〇がわかりませんでした。どういうことですか？」

なんて質問するクラスメイトがいる。そのたびに内心、

〈どういうこと⁉ 先生の説明は完璧だと思ったのに〉

とビックリしていた。

僕は、〈自分にできるということは、もちろん他の子もできるのだろう〉と思い込んでいた。だから「自分は算数が好きだ・得意だ」とはっきり自覚することがほとんどなかった。

しかし、さすがに中学生になってからはハッキリ好きだと思えるようになったので、高校は滋賀県で当時1校しかなかった理数科へ進んだ。

ところが高校2年生のとき映画『アマデウス』を見て心動かされ、何を血迷ったか、声楽家を目指して音楽大学に進学する。だがそこで、自分が音痴であることを自覚して挫折。中退を選んだ僕は、失った自信の埋め合わせになる何かを求めてブラジルへ旅立った。

ところがブラジルでは生まれて初めて本物の銃声を耳にし、想像以上の治安の悪さにすっかり怖気（おじけ）づいて、まったく馴染むことができなかった。そんな折、たまたま若い日本人男性と知り合いになる。聞けばアメリカに留学中の学生で、旅行で来ているのだという。

〈彼が大学に行けるなら、自分も行けるはずだ〉

根拠なくそう思い込んだ僕は勉強を重ねてなんとか留学を実現したが、これが算数と「再会」するきっかけとなった。

