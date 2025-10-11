「発達障害の夫」は何を思った？　「カサンドラ症候群だった妻」が書いたノウハウ本を読んで当事者が読み取った”メッセージ”

「カサンドラ症候群」とは、発達障害を抱える配偶者との関係性に悩み苦しんで心身に不調をきたした状態を指す俗称である。この「症候群」に見舞われた経験がある女性漫画家と、国内最大規模の自助会を立ち上げ、カサンドラ女性の相談にのることもある発達障害の男性当事者（男性）に、本音や経験を赤裸々に語ってもらった。2人の対話を全6回にわたってお届けする。

【対談者紹介】

●石橋尋志（いしばし・ひろし）

27歳の時にADHDの診断を受け、大阪府堺市で発達障害者のための自助グループ「さかいハッタツ友の会」を設立。企業に勤めながら全国に自助グループを広める活動をしている。

●野波ツナ（のなみ・つな）

漫画家。発達障害を抱える夫「アキラさん」との生活を綴った「旦那（アキラ）さんはアスペルガー」シリーズ（コスミック出版）は累計20万部突破の話題作となった。

夫を「変えよう」としたけれど

【石橋】

野波さんの『発達障害・グレーゾーンの あの人の行動が変わる言い方・接し方事典』（以下『言い方・接し方事典』）、読ませてもらいましたが、すばらしい本ですね。一見すると発達障害傾向のある夫を変える本のように見えるけど、そんなに単純じゃない。

実際には「夫が変わらなくても、家族側でできることをやって、変わってくれたらラッキー。でも変わらんかったら手放しましょうね」っていうところまでちゃんと書いてくれている。だからすごく現実的だし、事実に沿っていて、ご自身の体験がベースにあるから実証的。

その証拠には、「あとがき」に専門家の先生がの言葉として、「あの人との距離をちゃんととれてることが素晴らしい」って書いてある。結局はやっぱり、“できることをやって、距離をとりつつ、お互い被害を最小限に減らして生活していきましょう”というところを書いているという点で、今までにない本だなと思いました。

【野波】

ありがとうございます。過去作「旦那さんはアスペルガー」シリーズで描いた通り、私の夫・アキラさんには発達障害の特性が強く出ています。最初は私も〈アキラさんを変えよう〉と思って躍起（やっき）になってました。それだけで数年を費やしたんです。

その間に、専門家の先生のお話を聞いたり、他の当事者の人に会ったり、いろんな人に会って話を聞いたりして知識を得ていくうちに、なんとなくこう、

〈そっか、アキラさんは変わらないんだな〉

っていうのが腑に落ちたというか。

それからやっと、次の段階にやっと進めたっていう感じです。だから実感として、いきなり石橋さんが評価してくださったようにはなれないだろう、というのはありますが、ともかく、私の苦闘の歴史を認めていただいてとっても嬉しいです。

【石橋】

いまでこそ家族をめぐる価値観は大きく変わってきていますが、当時という「時代」を考えると、むっちゃ苦労しはったんやろなと思います。（註：野波氏の結婚生活は時代でいうとだいたい平成にあたる）

令和の今は、夫が家事に「協力する」なんてことも言いにくい時代ですよね。家事に「参画」というか、なんなら半分以上の家事をやって「並」ぐらいの時代になって、そういう意味では夫婦の関係性がずいぶんと対等に近くなってきたのかな、と感じる面はありますが、野波さんがアキラさんと悪戦苦闘していたのは、そんな時代ではなかった。

【野波】

そうですね。アキラさんは自分の特性について自覚のない人だったというのもありますし。石橋さんはアキラさんと比べてみて、ご自身をどうだと思いましたか？

「受け入れるしかない」と障害を受容

【石橋】

僕は一応、27歳のときに診断を受けているので。ここからは自覚をして生きるようにはなりましたよね。

ただ、「診断を受けたから、自覚できるようになった」ととらえて欲しくないんです。診断を受けたとして、どっかでまだ「俺は健常者や」みたいなことを思っているので、診断からすぐに自覚が始まるってわけではない。

【野波】

自覚がある程度芽生えたうえで診断を受けたのでしょうか？ そうではない？

【石橋】

正確には〈ひょっとしたら〉と思って受けに行って、（発達障害という）診断が出て「ああー、そうやったんや」って認めざるを得なくて、そっから葛藤する時期が4年、5年、6年とあって。どっかで〈もうこれは受け入れなしゃーないな〉と思う時期が来て、それで初めて障害受容なるものができるようになりました。自助会でいろんな人を見ていても、だいたいやっぱ10年ぐらいはかかるみたい。

【野波】

アキラさんは、自覚というか「自認」はしてるんです。「自分はASD（自閉スペクトラム症）だ」っていう自認はあるんですけど、“自認はあるけど自覚がない”と言ったらいいのか、「私はアスペルガーです」で終わっちゃって、「じゃあ〇〇しよう」とかいうのはないんです。だから相変わらずっていうか……。

たぶん、本当はすごく人に嫌われたりとか、いろいろあったと思うんですけど、本人にその感覚がないので、〈自分はなんかうまくやってる〉って思い込んでる。そんな感じで、ほんとに自覚がないです。

【石橋】

ある意味本人の生き方としてはハッピーやなってことですね。

【野波】

そうそう。そんなハッピーな人に、何と言うか、こう、「あなたの特性はこうだこうだ」って教え込んで、うつ状態にさせてしまったら、それもいけないとも思うんです。

