タレントの長嶋一茂が１０日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演し、知人に聞いた独自のクイズを披露。正解の“懸賞金”として超豪華な提案をする一幕があった。

この日の番組冒頭、「この間、岩手に行ったって話で。僕、タクシーの運転手さんを、ずっと一緒にしてて。杉村さんって人」と話し出した一茂。

「その杉村さんに『なんか、ザワつくで話がもつようなネタがありませんか？』って言ったら『ありますよ』って。何かって言うと、５０年前、アメリカで新聞社が、あるお題を出してアメリカ全土で懸賞金をかけたって。たった１人だけ、その懸賞金をもらった人がいると。今から、この３人で（クイズを）。俺は（答えを）知ってるからね」と共演の高嶋ちさ子と石原良純に呼びかけた。

高嶋が「分かるわけないじゃん！」と叫ぶと「Ａ４の紙を使って、天国と地獄を表現して下さいって（お題だった）。Ａ４の紙だけで表現できる。ペンとかは使わないんです」と一茂。 「やりますか？ こうしましょう。ヒントなしでやった時の僕の懸賞金、言っておきましょうか？ じゃあないと、やる気にならないでしょ」と呼びかけると「ヒントなしで正解できたら俺が所有している車、全部あげます」といきなり発表した。

スタジオの観覧席も「え〜っ！？」とざわめく中、高嶋は「それぞれでいいんじゃない、ほしいものを（もらう）」と提案。一茂が「何？」と聞くと「時計」と即答。良純も「そしたら、俺はワイン」と答えた。

実際にＡ４の紙を手にすると「これ、１枚で天国と地獄を表現します。（答えは）俺の中では相当、びっくりした」と一茂。観覧客を含め、様々な答えが出る中、「まず紙飛行機を作りましょう」と呼びかけた一茂。

紙飛行機を４つに切ると、一片が十字架になり「これが天国です」と説明。さらに他の紙片で「ＨＥＬＬ（地獄）」というアルファベット４文字を作って「これで天国と地獄です。こういうことなんです」と悦に入っていた。