◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 第１日（１０日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

２１歳ルーキーの吉田鈴（大東建託）が８バーディー、２ボギーの６６で回り、６アンダーで首位と１打差の６位と好発進した。

出だしの１０、１１番は短いパーパットを外して連続ボギー。「立って構えたラインを信じて打つようにしたらすごい変わった」と修正した。後半の２番は１０メートル、３番は３０センチ、４番は５メートル、５番は７メートルを沈めて４連続バーディー。６６をマークし「１年間の中で一番いいんじゃないかっていうスタートを切れた」と笑顔を見せた。

前日のプロアマ戦は体調不良で途中棄権した。「練習ラウンドを多くしすぎた」こと、同日の前夜祭に出席後に睡眠を６時間しかとれず、初日のスタート時に「すごい倦怠感と吐き気がした」と明かした。それでもプレーは「大洗から一気に良くなった」と手応えを口にする。「ショットの練習量を増やして」「１０メートル以内のパッティングの決定率がすごく良くなってます」と、好調の要因を語った。

８日の練習ラウンドは、同じ事務所の先輩の渋野日向子（サントリー）とともに回り「本当に上手です」と目を丸くした。「ラフの打ち方と体の使い方、足の使い方がすごく上手。体重が左足に乗ってから右足に乗って、下半身主導になっている。私が求めている使い方をしていて、すごい参考になった」と海外メジャー覇者のプレーに見入った。この日も１１番パー５の第２打、第３打は連続でラフから打ち「イメージはすごい良くなった」とかみしめた。

今季は同じルーキーの入谷響（加賀電子）、荒木優奈（Ｓｋｙ）、２年目の菅楓華（ニトリ）ら同年代の選手が初優勝。吉田は「１９歳、２０歳が勝ってるので、私もそういうゴルフをしたい。強い気持ちを持っていければ優勝争いに絡めるんじゃないかなと思う」と刺激を受けている。

第２日は米ツアー１勝の岩井千怜（ちさと、ホンダ）、メルセデス・ランク１位の佐久間朱莉（大東建託）と同組で回る。「他の人のプレーも吸収しながら、いつもと変わらず自分のプレーをできたらいいな」と見据えた。