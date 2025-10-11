◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 第１日（１０日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が５バーディー、１ダブルボギーの３アンダー６９で回り、首位と４打差の２８位で発進した。

前半は３、６番と順調に伸ばしたが、１０番パー３は第１打をバンカーに入れてダブルボギーをたたいた。だが、その後は今週投入した新パターがさえた。１１、１５、１８番でバーディーを奪い「切り替えて３つバーディーを取れたのはすごく良かった」と自賛した。

都は「ティーショットが安定してて、ピンチは少なかった」と初日を総括。２週前のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンまで３週連続で予選落ちしていた中で好発進し「ずっと初日が悪かった。複雑で不安な気持ちだったけど、クリアできてひとまず良かった」と笑みを浮かべた。

この日は金田久美子（スタンレー電気）、安田祐香（ＮＥＣ）と同組でプレー。「１組後ろの渋野（日向子）さんの組と同じくらいすごかった」と大勢のギャラリーから熱い声援と拍手を浴びた。２人の人気選手を横目に「キレイだし、ゴルフめっちゃうまいし、見惚れてました。優しいし、楽しかった。一番の特等席だった」と明かした。

トップと４打差。悪天候が予想される第２日へ「コンディションが難しくなると思うので、しっかり対応して、スコアを伸ばしたい」と意気込んだ。