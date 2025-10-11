中国が日本に仕掛ける「見えない戦争」の衝撃…技術と人材流出が引き起こす「最大の脅威」とは

日本で育成された人材の呼び戻し、日本人技術者の高待遇スカウト、そして民間技術の軍事転用……。日本を支える「技術」と「人材」が、いま中国に静かに収奪されている。元防衛省情報分析官で、著書に『兵法三十六計で読み解く中国の軍事戦略』がある上田篤盛氏が、この「見えない戦争」について明らかにする。

「無形資本」への侵略が進んでいる

資源や市場と並び、「技術」と「人材」は、現代国家における最重要の戦略資源である。中国はこれらの“無形資本”に対し、計画的かつ戦略的に取り組んでいる。それは他国の競争力を静かに骨抜きにするような形で、自国の国力へと転化する構図であり、「偸梁換柱（とうりょうかんちゅう、見えない支えをすり替えることで全体を脆くするの意）」の現代的応用に他ならない。

1990年代後半から中国が本格的に推進してきた「海亀政策（ハイグイ政策）」は、海外で教育・研究経験を積んだ中国人留学生を本国に呼び戻す制度である。

住宅、研究費、地位の保障といった破格の待遇で「世界の頭脳」を招き入れ、欧米や日本で育成された高度人材が続々と帰国。中国の技術水準を大きく押し上げる原動力となった。

1994年には中国科学院が「百人計画」を発足させ、2008年以降はその拡張版として「千人計画」を展開。現在も名前を変えて継続されている。ロイター通信によれば、後継プログラムは「啓明（Qiming）」と呼ばれている。

こうした帰国人材の中には、中国共産党に認められたいという思いから、自発的に情報収集や技術移転に関与する例もあると指摘されている。

「日本の梁」を抜く知的資産の収奪戦略

技術、知識、そして人材――日本は、すでに「静かなる侵食」を受けている。

中国は、正面からの対立ではなく、裏口から静かに梁を抜くように、日本の国家の基盤を支える知的資産を収奪し続けている。これは国家の命運に関わる“見えない戦争”として、戦略的に遂行されているのである。

中国は外国人技術者に対しても積極的な囲い込み策を講じてきた。中でも日本からの人材流出は深刻である。

東芝、パナソニック、ソニー、シャープなどの大手電機メーカーを早期退職した技術者が、賃金は日本の数倍、研究は自由にやって良いなどの中国企業や研究所の高待遇オファーを受けた。

彼らの知見は、「第二のキャリア」として中国の技術力強化に貢献し、日本が長年かけて蓄積してきた「暗黙知」や熟練技能が、組織的に中国に吸収されていったのである。

しかも日本国内では後継者育成が遅れ、技術の空洞化が進む一方、「日本の技術で作られた中国製品」が世界市場で競争力を持ち、日本企業が価格で敗れるという逆転現象すら起きた。

日本の民間技術が軍事転用されている？

中国は「軍民融合」政策のもと、民間分野で得た技術を軍事転用しており、引き抜かれた技術がそのまま軍の近代化に使われる危険が現実化している。こうした流れが国家安全保障の問題として十分に認識されてこなかったことが、日本にとって最大の脅威である。

その象徴的な事例が、2023年6月に発覚した産業技術総合研究所（産総研）の中国籍主任研究員による技術情報流出事件である。この元研究員は、中国の国防関連大学で学び、軍事研究機関とも深い関係を持ちながら、日本の国家プロジェクトに長年関与していた。

こうした経歴からは、産総研と中国の国防技術組織の間に、技術ルートが形成されていた可能性すら否定できない。彼の行動が国家の指示によるものか、あるいは個人的忠誠心によるものかは不明であるが、こうした“グレーな関与”が技術流出の実態を複雑化させている。

中国は、他国の技術や人材という“梁”を密かに抜き取り、自国の構造にすり替えていく。これはまさに、「偸梁換柱」の実践に他ならない。我々は、こうした動きを経済活動ではなく「戦略的行動」として認識し、「兵法の視座」から捉え直すことが重要なのではないか。

