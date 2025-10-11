『DOWNTOWN＋』松本人志の復帰前に古巣のTBS『キングオブコント』が賞レース3番手グループに吸収の危機【新MCのチョコプラの炎上も不安要素に】

松本人志不在の危機を乗り切ったが…

11日14時から計8時間の生放送特番『お笑いの日2025』（TBS系）が放送される。

同特番は2020年のスタートから、局を問わず最大級のお笑いコンテンツとして初秋の風物詩となっているが、昨年は初めてダウンタウン・松本人志が不在で放送。松本は『お笑いの日』の象徴であり、メインコンテンツ『キングオブコント』の審査委員長だったため、その影響に注目が集まったが、視聴率が前年を上回ったほか、ネット上の反響などでも、問題視されるようなことはなく終了した。

つまり、「『キングオブコント』は2008年の第1回からMCや審査委員長として出演してきた松本不在という危機を乗り切った」と見られている。そして今年も松本は不在だが、業界内では新たに別の不安点が浮上しているという。

はたして今年の『お笑いの日2025』と『キングオブコント2025』はどんな見どころがあり、何に勝機を見い出しているのか。さらに、どんな不安点が噂されているのか。

第一部では3種類のコラボを放送

まず『お笑いの日2025』の主な内容をあげておこう。

第一部（14時〜18時30分）では、「お笑い夢のコラボ祭り」をテーマに芸人などが集結し、この日限りのコラボネタを披露。MCをかまいたち、チョコレートプラネットが務めるほか、スペシャルサポーターとしてSiXTONESのジェシーと田中樹、進行役で田村真子アナが出演する。

主なコーナーは、「キングオブ東西バトル」「キングオブエチュードバトル」「キングオブミュージックバトル」の3つ。

「キングオブ東西ネタバトル」は、東西14人の芸人がクジで即席コンビを結成し、3分間のネタを披露する。“東”は、オズワルド・伊藤俊介、かもめんたる・岩崎う大、アンタッチャブル・柴田英嗣、とにかく明るい安村、マヂカルラブリー・野田クリスタル、錦鯉・長谷川雅紀、ナイツ・塙宣之。“西”は、バッテリィズ・エース、キンタロー。、かまいたち・濱家隆一、ヒコロヒー、水田信二、かまいたち・山内健司、ハイヒール・リンゴが出演する。

「キングオブエチュードバトル」は、ルーレットで選ばれた芸人と俳優が即席タッグを組み、テーマと設定のみが与えられた中で台本なしの即興芝居に挑む。俳優は、草刈民代、高橋メアリージュン、渋谷凪咲、永尾柚乃。芸人は、チョコレートプラネット・松尾駿、友近、オードリー・春日俊彰、ハナコ・岡部大らが出演する。

「キングオブミュージックバトル」は、芸人とアーティストがこの日のために日々練習を重ねた歌・ダンス・演奏などのコラボパフォーマンスを披露。アーティストは、SixTONES ・ジェシーと田中樹、ToshI（龍玄とし）、豊原江理佳、乃木坂46、M!LK。芸人は、かけおち・青木マッチョ、AMEMIYA、エルフ・荒川、さや香・石井、レイザーラモン・HG、チョコレートプラネット・長田庄平、オダウエダ、ジャングルポケット・おたけ、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、ジェラードン・かみちぃ、キンタロー。、鬼越トマホーク・金ちゃん、紅しょうが・熊元プロレス、3時のヒロイン、品川庄司・庄司智春、ラパルフェ・都留拓也、マヂカルラブリー・野田クリスタル、ぱーてぃーちゃん・信子、FUJIWARA・原西孝幸、パーパー・ほしのディスコ、令和ロマン・松井ケムリ、やす子、リンダカラー∞・りなぴっぴが出演する。

騒動収束のためにチョコプラを爆笑太田がイジる？

3つの共通点は「この日限りのレアなコラボ」と「生放送ならではの臨場感」。レアなコラボはTBSでかつての名物番組だった『史上空前！！笑いの祭典 ザ・ドリームマッチ』を思い起こさせるが、今回は生放送だけにパフォーマンスも一般人を含む審査も、何が起きるかわからないスリリングなものになりそうだ。

そしてもう1つ注目を集めそうなのは、MCに昨年からの続投となるかまいたちだけでなく、チョコレートプラネットを追加したこと。チョコレートプラネットと言えば、松尾駿の「素人はSNSをやるな」騒動が記憶に新しく、まだまだ批判の声も少なくない中での大役となる。

少し言動を間違えると炎上必至の立場だが、そこは相方の長田や、かまいたちがフォローするなどリスクを避けていくのだろう。むしろ本人は反省した姿を見せつつ、周囲が芸人らしくうまく扱うことで話題性を高められるのではないか。第一部は爆笑問題・太田光の出演が予告されているだけに、ネットメディアはその言動をマークし、記事化を狙っているだろう。

いずれにしても確かなのはTBSの制作サイドがこれまでのコーナーを一新して臨んでいること。これまで第一部は、『ザ・ベストワン』、『ラヴィット！』（『つかみ-1グランプリ』『出会い頭-1グランプリ』）、『あらびき団』、『賞金奪い合いネタバトル ソウドリ〜SOUDORI〜』などの既存のお笑い番組がベースの企画が大半を占めていた。

しかし、今回は既存番組に頼らないほぼオリジナルだけに意気込みが見て取れる。ただこれらは土曜午後の放送だけに、どれだけ視聴者を引きつけられるのか。同じ8時間生放送の特番で7月19日に放送された『音楽の日2025』がそうだったように、「今ここでしか見られない」「何が起きるかわからない」という企画にこだわるTBSの制作姿勢は評価されそうなムードがある。

KOCファイナリストは新旧実力者がそろう

続く第二部（18時30分〜21時56分）は例年通り『キングオブコント2025』を放送。MCにダウンタウン・浜田雅功、アシスタントに日比麻音子アナ、審査員は東京03・飯塚悟志、バイきんぐ・小峠英二、ロバート・秋山竜次、かまいたち・山内健司、シソンヌ・じろうの昨年と同じ5人が務める。

今年のファイナリストは、トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号、しずる、ファイヤーサンダー、ロングコートダディ、うるとらブギーズ、や団の10組（エントリー順）。

常連組としては、バラエティに引っ張りだこで4回目のロングコートダディ、4年連続4回目のや団、3年連続3回目のファイヤーサンダー、4年ぶり4回目のうるとらブギーズ、9年ぶり5回目のしずる。一方、初ファイナリストには、ほぼ無名の青色一号、元祖いちごちゃん、ベルナルドに加えて、ネット上の人気者レインボー、『M-1グランプリ』ファイナリストのトム・ブラウン。

ファイナル常連、バラエティの人気者、ひさびさのファイナル、未知の新星、漫才の異端児と、芸歴制限のある『M-1グランプリ』とは異なり、新旧の実力者がそろい踏みする楽しさが『キングオブコント』の魅力と言っていいのではないか。

今回は史上最多3449組から選ばれたファイナリストだが、近年はエントリーが増えるにつれて勝ち抜くためのレベルが上がっているだけに、「面白くなかった」という声が飛び交う状況は考えづらい。もし批判があがるとしたら、審査員の採点やコメントに関するところの可能性が高く、だからこそ5人は慎重なスタンスで臨むだろう。

お笑い賞レース乱発で注目度は低下

松本人志の不在を乗り越え、新MC・チョコレートプラネットの騒動も大きな問題になりづらそうなムードの中、不安としてささやかれているのは、お笑い賞レースの増加に伴う注目度の低下。

現在、業界内での主な見方としては、「『M-1グランプリ』（ABC・テレビ朝日系、2001年スタート）は別格で国民的お笑いコンテンツ」「2番手に『キングオブコント』（TBS系、2008年スタート）だが『M-1』との差は大きい」「その他のお笑い賞レースはお笑い好き以外の注目を集められていない」というニュアンスがある。

その他の主な全国放送のお笑い賞レースは、『R-1グランプリ』（関西テレビ・フジテレビ系、2002年スタート）、『女芸人No.1決定戦THE W』（日本テレビ系、2017年スタート）、『THE SECOND〜漫才トーナメント〜』（フジテレビ系、2023年スタート）、『ダブルインパクト〜漫才&コント二刀流No.1決定戦』（日本テレビ系、2025年スタート）の4つ。

ここ数年でお笑い賞レースが増えた結果、「『M-1グランプリ』こそ安泰だが、2番手にあたる『キングオブコント』の存在を揺るがせはじめているのではないか」とみられている。特に第1回が7月21日に放送された『ダブルインパクト』はコント師やコント漫才巧者の活躍が目立つ大会であり、ファイナル開催日が近いこともあって『キングオブコント』への影響が懸念されているようだ。

芸人たちにとっては、「どれも出たいけど、ネタ作りやネタ選びなどの点で現実的に難しい」「どの賞レースを選ぶのか。複数出るとしたらネタをどう振り分けるのか」。劇場、テレビ、YouTubeなどの仕事をこなしながら、賞レース用のネタを仕上げていく心身の負担は大きい。

もちろん賞レースが増えればそれだけ飛躍のきっかけも増えるのだが、それが現在の「売れる」につながるわけではないのがつらいところ。実際、2番手の『キングオブコント』ですら、『お笑いの日』の中で生放送されるようになってからの歴代王者を覚えている人は少ないのではないか（2020年―ジャルジャル、2021年―空気階段、2022年―ビスケットブラザーズ、2023年―サルゴリラ、2024年―ラブレターズ）。その理由は「優勝から現在までの間、メディアでその姿を見る機会が少なかった」からにほかならない。

『DOWNTOWN＋』スタートの前に

2番手の『キングオブコント』ですらそうなのだから、『R-1』『THE W』『THE SECOND』『ダブルインパクト』の最新王者を認知している人はもっと少ないのではないか（順に、友田オレ、にぼしいわし、ツートライブ、ニッポンの社長）。

見ていない人だけでなく、見た人ですら王者を忘れてしまった。これがテレビ番組で誕生した王者であるにもかかわらず、バラエティに出演していないことの証であり、「飽和状態に限りなく近づいた」というお笑い賞レースの現在地点を物語っている。

話を『キングオブコント』に戻すと、業界内で「『その他大勢にされるかどうか』の分岐点」なんてシビアな声も聞こえてくるように、「お笑い賞レースの3番手グループに吸収される」というリスクが高まっている。

以前から『キングオブコント』は独走する『M-1』の背中がなかなか見えてこないことから、抜本的な改革の必要性が指摘されていた。コントのレベルが上がっているのに、番組側が進化していかない。大会形式は据え置きで、審査員の採点や発言は無難なものばかり。

業界内の人々と話していると、「審査員は点数だけでなく、ひと言評をテロップ表示したら面白くなりそう」「ファイナルだけブツ切りのように生放送するのではなく、準々決勝あたりから生放送して、オーディション番組のように思い入れを持って見てもらえないものか」「王者には次回までの1年間、人気番組へのレギュラー出演権を与えてサポートしてほしい」「王者を集めたコント特番を定期的に放送すべき」などの声が次々に飛び出す。

これはそれだけ業界内の人々が『キングオブコント』に期待していて、「だからこそ大会を盛り上げる、王者を盛り立てる策がもっとほしい」ということなのだが、なかなか変わっていかないという現実がある。『M-1グランプリ』がヒリヒリするようなガチンコを前面に押し出しているのなら、『キングオブコント』はコントらしく派手にショーアップしたら、もっとライト層の関心を引けるのではないか。事情はあるのだろうが、業界内の中にはそう考えている人が少なくない。

『お笑いの日』全体で見ても、メインコンテンツである『キングオブコント』のステイタスが下がることは何としても避けたいところ。スタッフにとっては局内のライバルである『音楽の日』が好調なだけに、今年の放送で数字と反響の両方を得たいのではないか。

11月1日には松本人志が復帰を果たす『DOWNTOWN＋』がスタートする。ビジネスモデルこそ違うが、お笑いと芸人を取り巻く状況が変わるきっかけになり得るものだけに、テレビとしては最大の武器である生放送のお笑い賞レースをあらためてアピールしておきたいところだろう。

