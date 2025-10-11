神戸港町を望む食と癒しの豪華客船のようなダイニングで楽しむ　初開催！！ALL FLAGS オクトーバーフェスト

270度海に囲まれた神戸メリケンパークオリエンタルホテルに一歩足を踏み入れると、緑豊かなロビーと客室へと行き交うエレベーターが出迎え、神戸港町らしいリゾート感あふれる空間が広がります。モーニング・ランチ・ディナーとお楽しみいただけるオールデイダイニング、窓全面に広がるオーシャンフロントビューを眺めながら、ライブ感溢れるお料理をブッフェスタイルでお楽しみいただけます。シュラスコスタイルで焼き上げるビーフロティに揚げたてのタコスや絞りたてモンブランなど好きなものを好きなだけいただけます。

初開催！！ALL FLAGS オクトーバーフェスト

初開催となる「ALL FLAGS オクトーバーフェスト」では、ドイツ・ミュンヘンを代表する伝統的なビールブランド「パウラーナー」や、チェコ発祥の世界最古のビール「ピルスナーウルケル」、そして「アサヒスーパードライ」の3種類が飲み放題です。

シェフが焼きたてを提供する5種類のソーセージ

テラスにはライブキッチンが設置され、ビールに合う5種類のソーセージをシェフがグリルで焼きたて提供。オニオンリングタワー（1テーブルに1セット）も付いており、海の風を感じながら楽しめます。

一杯ずつ丁寧に注いでいただけるビール

こだわりのビールは、スタッフさんが一杯ずつ丁寧に注いでくれます。伝統的な注ぎ方の一つ「ハラディンカ」泡を楽しむ「ミルコ」など一度味わってみたかった飲み方を体験するにもぴったり！

海を望むテラス席で乾杯

ブッフェスタイルのお料理は、好きなものを好きなだけいただけます。この日のブッフェフェアは「つながるミートパーティー」を開催中、カリフォルニア Tri Tip 風 ビーフBBQや地中海ミートボールなど、お肉好きさんにはたまらないラインナップ

大人気！！神戸ハイカレー

神戸メリケンパークオリエンタルホテルといえば、神戸ハイカレー！！必ずブッフェを楽しんだ際にいただくお気に入りメニュー！1964年に旧オリエンタルホテルで親しまれ、阪神・淡路大震災の被害でホテルがその幕を閉じるまで、多くの美食家に愛されたビーフカレーの当時のレシピを再現し復刻した一品です。

絞りたてモンブランと種類豊富なスイーツ

スイーツも本格的、シェフが目の前で絞りたてを提供する、「生搾りモンブラン」やシャインマスカットのマリトッツォなど、 季節を感じるデザートの数々にも注目。

季節を感じる旬の食材や、フレッシュな野菜をふんだんに揃えたサラダステーション、生ハムやチーズなどワインにぴったりのオードブル、シェフこだわりのデザートまで、世界を旅するような多彩な料理を一度に楽しめます。

神戸ハイカレーはお土産やギフトにもぴったり

神戸ハイカレーはホテル内併設のギフトショップ「ORIENTAL MARKET」で販売されており、ご自宅用はもちろん、手土産やギフトにもおすすめです。

ALL FLAGS オクトーバーフェスト

テラス&ダイニング「ALL FLAGS（オールフラッグ）（3F）

2025年10月1日～10月31日

ランチ 11:30～15:00

ディナー17:00～21:00（各90分制）

ランチ 平日 6,000円／土日祝 7,000円

ディナー 平日 7,500円／土日祝 8,500円

【内容】

ブッフェ＋生ビール3種飲み放題つき

テラスライブキッチンよりソーセージ5種類を焼きたてで提供

オニオンリングタワー（1テーブルに1セット）

※料金は、税金・サービス料込み。大人1名様の料金となります。

※アルコール利用の有無に関わらず一律料金となります。

※ご利用は大人2名様より

※ビールの銘柄は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※雨天・荒天時はテラス席の利用を中止いたします。

※ご利用は、90分制・ドリンクラストオーダー75分