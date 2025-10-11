20年以上続く自公連立政権が解消されることになった。自民党総裁に就任したばかりの高市早苗氏にとっては想定外の事態だろう。

政権の枠組みのみならず、国会の法案審議も不透明さを増した。多党化した国会にふさわしい合意形成が与野党に求められる。

公明党の斉藤鉄夫代表が高市氏と会談し、連立政権から離脱すると伝えた。自民に求めていた政治資金の規制強化について、回答がなかったことが決定打となった。

公明は、企業・団体献金の受け取り先を党本部と都道府県組織に限定する案を国民民主党とまとめている。

自民にも同意を求めていたが、回答は「これから検討する」だったという。記者会見した斉藤氏は「信頼回復には程遠い状況と言わざるを得ない」と断じた。

自民の派閥裏金事件とその後の対応に、強い不信感を募らせていたことがうかがえる発言である。

自民は派閥裏金事件の実態解明はおろか、政治資金の規制強化も不徹底なままだ。それが昨年10月の衆院選、今年7月の参院選の惨敗につながり、公明も議席を減らした。

高市氏の自民総裁就任は、公明にとって大きな転換点ではなかったか。

党内には保守色が強い高市氏への懸念が広がっていた。さらに裏金事件に関与した萩生田光一氏が幹事長代行として復権したことが、公明の連立離れに拍車をかけたことは明らかだ。

自民と公明は1999年に初めて連立政権を組み、野党時代を含め、選挙でも協力関係を継続してきた。

公明は国土交通相のポストを維持する代わりに、数々の妥協を迫られた。何があっても自民と離れない姿は「げたの雪」とやゆされた。

その中には集団的自衛権の行使容認のように、平和の党を掲げる公明が受け入れ難い政策転換も含まれる。国民の批判を浴びても、連立維持を優先して推進した責任は負わなくてはならない。

高市氏にとって公明の連立離脱は大きな打撃だ。少数与党による国会運営はますます困難になる。

近く召集される臨時国会の首相指名選挙で、公明は斉藤氏の名前を書く方針だ。

衆院では立憲民主党と日本維新の会、国民民主党を合わせた議席が自民を上回る。野党の首相候補一本化は容易でないとはいえ、高市氏の首相就任も確実ではない。

公明の西田実仁幹事長は国会を見据えて「中道改革勢力の軸となって政治を前に進める」と述べた。立ち位置が与野党のどちらに近いかは判然としない。

与野党の駆け引きが活発になりそうだが、数合わせに没頭してもらっては困る。物価高対策をはじめ、国民が求める政策を実行することが最優先だ。国会審議をこれ以上先送りしてはならない。