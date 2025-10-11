大分県日田市が所蔵する美術品の公開事業「みんなの美術館」が、同市豆田町の天領日田資料館で始まった。「シベリア・シリーズ」で知られる山口県出身の洋画家・香月泰男（1911〜74）や、日田市出身の洋画家・宇治山哲平（1910〜86）、日本画家・岩澤重夫（1927〜2009）らの作品約60点が並ぶ。12月23日まで。

市の持つ貴重な作品を広く知ってもらおうと、市観光協会と連携し2021年度から続く事業。監修は映画館日田シネマテーク・リベルテ代表の原茂樹さん（49）が務める。

香月の「シベリア・シリーズ」は、第2次世界大戦後のシベリア抑留体験を基にした57点の油彩画。市は「コスモス」を所蔵し、今回のポスターにも使用している。宇治山は、写実的な「石の華」のほか、円や四角形で表現した「童（赤ちゃん）」などが並ぶ。

岩澤が手がけた日田祇園の切手の原画や、日田市の月隈公園を描いた作品群も展示。放浪の画家、山下清（1922〜71）の陶芸作品「弘法麦絵皿」「百日草絵大皿」や、パブロ・ピカソ（1881〜1973）が晩年に残した連作銅版画「347シリーズ」の2作品も目を引く。

原さんは「多くの観光客が集まる豆田町の散策の途中で立ち寄ってもらい、日常の中で芸術にふれあってもらえたら」と話している。

天領日田資料館の入館料は大人320円、小中高生220円。毎週水曜休館。同資料館＝0973（24）6517。 （床波昌雄）