不登校になった体験を基に、同じように悩む同世代の手助けになればと、長崎市の高校に通う林洋冶（ひろや）さん（16）がスマートフォン向けアプリを開発した。いま不登校の人や、過去に経験した人たちが無償で交流、相談できる場を目指す。「誰にでも起こりえる心の不調を、誰かに話して共感してもらうことで、少しでも和らいでほしい」と願う。

林さんは進級した今年4月、大きな理由もなく突然不安にかられ、気持ちが浮き沈みした。体調も崩し、一時は学校を休みがちになった。サッカー部に所属し、快活な性格だと思っていたので、「なんで自分がこうなったんだろう」と葛藤した。今は通学できているが、登校できなかった時期を経ることで「同じ孤独な思いに悩む子どもたちがたくさんいる」と気付いた。データを調べて、不登校生徒の約7割が孤独感を抱いていることも知った。不登校経験のある友人にも話を聞き「誰かに話して共感してもらうことで、心が和らぐのでは」と考えるようになったという。

開発したアプリは登録制。名前（ニックネーム可）や年齢、悩みや不登校経験談など自己紹介を記入する。気になる相手がいれば会話希望を呼びかけ、合意すれば1対1のチャット画面で会話ができる仕組みだ。

自己紹介には、「立場」という項目を入れた。今まさに悩んでいる人なのか、過去の経験を話せる人なのか。立ち位置を示すことで「相談に乗ってほしい人と、相談できる相手が明確になり、より細かいコミュニケーションが生まれる」と考える。

アプリには、光り輝くという意味を持つ英語で「ルミナス」と名付けた。「悩んでいる人たちにとって明るい未来になってほしい」という願いを込める。運用開始は12月を予定。ただ、自身が高校を卒業するまで運営するとなると、16万円ほどの経費が必要と試算した。そのため、現在クラウドファンディングを実施している＝QRコード。賛同者を10月28日まで募っている。林さんは「多くの人に使ってもらって、卒業後も運用を続けたい」と話した。 （貞松保範）